El PJ mendocino no logró en primera instancia tener una negociación fluida entre sus precandidatos a la gobernación y finalmente desde el Frente Elegí, (uno de los flancos del histórico partido y más alejado al día de hoy de la doctrina kirchnerista) dieron una muestra de carácter de cara a las inminentes primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Alejandro Bermejo agotó su paciencia en las negociaciones con sectores K y presentó a su flamamente compañera de fórmula: Cristina Da Dalt una mujer oriunda del departamento de San Rafael y que actualmente ejerce como concejal del mismo.

"Hoy iniciamos un camino de esperanza, consenso y diálogo con los mendocinos. Con Cristina Da Dalt elegimos jugarnos por Mendoza. Tenemos mucho para aportar ella desde el sur de Mdz y yo junto a mis compañeros intendentes vamos a transformar con fuerza y trabajo nuestra Mendoza", escribió A.Bermejo desde su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que sale junto a su flamante compañera de fórmula.

Tenemos mucho para aportar ella desde el sur de Mdz y yo junto a mis compañeros intendentes vamos a transformar con fuerza y trabajo nuestra Mendoza

Los antecedentes de Da Dalt la vinculan estrechamente con los hermanos y caciques políticos del Sur de Mendoza, Emir Félix, actual intendente de San Rafael y su hermano Omar, quien ejerce como concejal de ese departamento.

Cristina Da Dalt fue presidenta del Concejo Deliberante de San Rafael en el año 2009, cuando en ese entonces era “El Omar”, estaba al frente de la intendencia del departamento sureño pero la dejaba para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Cristina Da Dalt fue intendenta del departamento de San Rafael?

Así como Federico Pinedo fue presidente interino de la Argentina, Cristina Da Dalt hizo lo propio en San Rafael.

Fue quien estuvo a cargo del departamento hasta mayo del 2010; fecha en la que fue relevada por Emir Félix.

Las vibraciones o grietas no solo se producen entre el PRO, radicales y el PD, entre otros, dentro del Frente Cambia Mendoza, sino que también hace lo propio dentro de la oposición, que no logró aglutinar a sus candidatos peronistas por diferencias con el “ala kirchnerista” y por eso desde el Frente Elegí, se la jugaron con fórmula propia para las inminentes PASO.

En torno a la especulación entre una alianza Bermejo-Sagasti, que falló al menos a la hora de conformar la fórmula, otro de los referentes "K" y presidente del PJ, Guillermo Carmona opinó en los medios: "Que no haya lista única no significa que no haya unidad".

¿Cómo seguirá esta novela?