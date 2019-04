Fuego cruzado entre dos mediáticas argentinas: una le recordó a la otra, en vivo en un programa, que se acostó con su novio. ¿De quienes hablamos? de Mónica Farro y Stefy Xipolitakis.

El video en el que Mónica Farro le dice de todo a Stefy Xipolitakis

Resulta que las chicas se cruzaron en el programa que conduce “La One” Moria Casán, Incorrectas.

Fue Farro la "escupió fuego" y ni la mismísima Moria podía controlarla. Resulta que la vedette de “-poli+amor un despilFARRO de risa" habló al aire del romance que tuvo con el Negrito Luego y dijo enojada: “El último año de nuestra relación fue el peor, porque yo lo quería dejar y era la parte más loca de él, me acosaba, me enfermaba, se me aparecía en mi casa todo el tiempo. Me engañaba con todo bicho que pasaba caminando, que después iban y se sentaban en la tele a contar todo”.

Pero eso iba a ser solo el envión de la tremenda puñalada para la presente Xipolitakis. Ya que Farro continuó y señaló a Stefy diciéndole: “Acá tenés una que también estuvo con él”. Chan.

En ese momento fue panelista la que recogió el guante y contestó: “Yo no soy ningún bicho que pasa caminando, y yo no me senté en ningún lado a contar nada, eso fue algo que dijo mi hermana Vicky, sin querer. Lamento todo lo que viviste, pero no fue mi culpa”.

La vedette uruguaya, volvió a disparar: “Si te sentís un bicho no es mi problema, vos eras una de las personas que se acostaba con mi novio, en la misma cama donde dormía yo”.

Luego del fuerte cruce con Moria, intentando apaciguar en vano lo que ocurría, Mónica Farro hizo su “fatality” (al mejor estilo Mortal Kombat) y cerró: “La agresión que vos estás teniendo conmigo es un tema tuyo. No cortás ni pinchas en mi vida, vos fuiste una de las amantes de mi novio. Punto”.