El miércoles se dieron a conocer las medidas tomada por el gobierno de Mauricio Macri para 'enfriar' la suba de precios.

Uno de los puntos que más expectativa generó entre los argentinos fue el de los cortes de carne a precios accesibles, medida que no llegará a las góndolas de supermercados y frigoríficos de nuestra provincia.

Según informó el ministro de Producción, Dante Sica, los frigoríficos exportadores acordaron vender 120 mil kilos por semana de asado, vacío y matambre a $149 el kilo (precio final) en la feria minorista del Mercado Central de Buenos Aires y en las bocas de expendio de cada uno de los frigoríficos.

Pero los empresarios de la carne mendocinos aseguran que es imposible que estos valores se repliquen en Mendoza. Así lo comentó José Rizzo, dueño de Carnicerías Rizzo, explicó: “Son en boca de expendio de los frigoríficos exportadores que son los únicos que pueden hacer este tipo de corte, porque es el sobrante que queda de toda la carne que exportamos -como la plancha de costilla, el vacío y el matambre- cosa que acá en Mendoza no tenemos".

Asimismo, el dueño del frigorífico Micheli, José Pepe Micheli, aseguró a El Ciudadano que la cantidad de kilos semanales que ha destinado el Gobierno "no alcanza ni para tres carnicerías de Buenos Aires. Ese kilaje no puede llegarnos nunca a nosotros acá. Aparte no dan los números tampoco, porque con el precio que tiene el novillo no se puede vender el kilo de asado a 149 pesos".

Mientras que para Rizzo, la solución es "decirle a un frigorífico exportador que queremos incorporar ese producto a las cadenas de carnicerías chicas. Yo como mayorista puedo traerlo, pero me van a cobrar los 149 pesos a mí, más el flete y la introducción que tenga a Mendoza, y yo ahí trasladarlo al público. Ahí puedo llegar con un asado a 200 pesos, pero pasa que ese sobrante de exportación nosotros en las carnicerías de Mendoza no lo trabajamos porque es un corte que tiene mucho tenor graso, es una carne muy grande y firme, es diferente a lo que estamos acostumbrados a comer los mendocinos, esa es la realidad". Otro gran problema, es que la provincia no cuenta con un frigorífico exportador, por lo que trae de Rosario, Buenos Aires o Santa Fe.

“A lo mejor las cadenas de supermercados lo van a trabajar, nosotros por una cuestión de calidad, y diría que la mayor parte de los frigoríficos, los que faenamos en Mendoza, no lo incorporamos porque no es la carne que estamos acostumbrados a ofrecerle a nuestro público", indicó Rizzo. En esta misma línea, Micheli opinó que "se puede traer un asado de 149 pesos, pero no es un asado de calidad. Es un asado de vaca directamente y en estos momentos son asados congelados que sobran de la exportación, y no son buenos".

"Como siempre, en el interior quedamos relegados para todo. En este caso, la carne que van a manejar la gente no lo va a poder comer. Va a comprar un asado por 149 pesos y va a llegar a su casa a hacer un guiso porque sino no lo va a poder comer; son carnes de inferior calidad", finalizó Micheli.

