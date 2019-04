Guido Pella enfrentará a Rafael Nadal para ser semifinalista del Másters 1000 de Montecarlo

El español Rafa Nadal, número 2 mundial, se clasificó a cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov (28º) 6-4, 6-1 en 1 hora y 34 minutos, en un día en el que el eliminado más ilustre fue el austríaco Dominic Thiem (5º).

Nadal, vigente triple campeón del torneo y que aspira a un duodécimo título en Mónaco, se medirá por un puesto en semifinales con el argentino Guido Pella (35º del mundo), quien se clasificó tras imponerse al italiano Marco Cecchinato por 6-4, 4-6, 6-4.

¡Triunfazo de Guido Pella! El argentino le ganó 6-4, 4-6 y 6-4 a Cecchinato y avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Monte-Carlo. pic.twitter.com/eRk6NePWWo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2019

"Es una victoria muy importante ante un muy buen adversario, que siempre es muy peligroso", declaró Nadal.

"He tenido un buen día, tengo que estar contento con lo que hice en la pista. Cuando no juegas en tierra durante casi un año, cada victoria es importante para la confianza, especialmente para mí, volviendo de una lesión", destacó el campeón once veces en Roland Garros.

El Masters 1000 de Montecarlo se disputa en tierra batida al aire libre y reparte más de 5.200.000 euros en premios.