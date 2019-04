Crece el malestar de los compradores de planes de ahorro de autos

Los compradores de automóviles a través de los planes de ahorro están viviendo una situación muy compleja a partir de los aumentos en las cuotas que las han llevado a niveles inalcanzables, y ayer hubo una movilización a la Legislatura donde evacuaron dudas y asesoraron sobre los modos de proceder frente al problema.

Una de las abogadas del grupo, Mariela González, explicó que “las cuotas arrancaban en $1.500 o $1.800, y ahora la más barata está en $14.000, todos saben que el salario básico no supera los $12.000, entonces hay una situación de desventaja en la que se ha colocado a los ahorristas, justamente porque firmamos un contrato, lo cual no significa que la empresa, abusando de su posición de poder pueda establecer el precio que quiera”.

Hasta ahora una sola de las fábricas ha emitido un comunicado sobre el problema, diciendo que como las autopartes son importadas tienen que manejar el precio de los vehículos con el del dólar. Al respecto, la letrada señaló que “los dólares quedaron estables en algo más de $40, y las cuotas aumentaban entre $1.500 y $3.000. Un contador del grupo hizo el análisis, y mientras el dólar había aumentado un38% los autos un 120% y hasta un 300% de los valores, es decir, que hay una indeterminación total del precio, hay valores móviles, y personas que están pagando los autos a distintos valores móviles”, lo que constituiría una irregularidad muy grande.

El ente de control para estos casos es la Inspección General de Justicia, debe hacerlo mes a mes, controlar los contratos. Pero la IGJ ha informado que las empresas no le están enviando la información y por ende no tiene posibilidad de controlar.

Otro problema es, según González, que “los atrasos generan la posibilidad de que la empresa, al ser acreedor prendario, haga la ejecución. El vehículo se ejecuta y se remata en $200 mil, y al deudor le queda una deuda de $400 mil, entonces el que compra por fuera del plan se beneficia, se viola el derecho constitucional de igualdad ante la ley”.

“Las personas lo que están haciendo es dejar de pagar literalmente, porque realmente tenés cuotas, para los que no tienen los vehículos, de $10.000, y superando ese monto, pero el que tiene el vehículo en la calle es el que está en el mayor problema, y está atrapado en este sistema del que es imposible salir, concluyó.

En los últimos tiempos se han comenzado a tomar las denuncias en las áreas de Defensa del Consumidor, cosa que no sucedía. No obstante, señalan que las empresas no exhiben una voluntad conciliatoria, llevando al fracaso este tipo de causas.

Otro problema es que las terminales ofrecen fuertes descuentos en la compra de sus autos en las agencias, pero esos precios no son contemplados para los planes, y parte de las demandas van por ese lado. Son decenas de miles los usuarios en esa situación, y demandan una respuesta que por ahora no tienen.