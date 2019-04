La B Nacional y una última fecha a todo y nada en todos los frentes

A una fecha del final del torneo de la Primera B Nacional, la fecha 25 que arrancará este viernes será crucial para definir al campeón y primer ascendido a la Superliga, como así también a los ocho equipos que disputarán el reducido por el segundo ascenso, como así también los descensos de categoría.

Lucha por el primer ascenso

Solo tres equipos tienen chance: Sarmiento (43), Arsenal 43) y Nueva Chicago (42). El primero recibirá 1° Guillermo Brown de Madryn, mientras que los de Sarandí visitarán a Defensores de Belgrano.

Los de Mataderos (42) deberán viajar a Adrogué para jugar con Brown.

Cabe destacar que en caso de empate en puntos se disputara partido/s desempate en cancha neutral.

Por el reducido

Lo disputarán los equipos ubicados entre el 2º y 9º puestos (2 vs. 9; 3 vs. 8; 4 vs. 7 y 5 vs. 6)

Hasta ahora están clasificados: Sarmiento, Arsenal, Chicago (uno de los tres quedará excluido al ser campeón).

En un pelotón muy cerrado de potenciales clasificados ya están clasificados: Platense (38) y Almagro (37) y pelean por los cuatro lugares que restan Central Córdoba (Sgo. Estero) (36) (visitará a Chacarita),

Gimnasia de Mendoza (36) que puede abrochar su clasificación en su visita a Instituto de Córdoba; Independiente Rivadavia (35) en su cancha este viernes.

Ferro Carril Oeste (35) tiene fecha libre y hasta hoy es el último clasificado, aunque están al acecho Mitre de Santiago (35) que recibe a Almagro, Agropecuario de Carlos Casares (33 ) que visitará a Gimnasia Jujuy y también tienen chances Brown de Adrogué (32) que necesitan ganar para intentar meterse en los play off y también dejar fuera de la lucha por el título a Nueva Chicago.

Finalmente Villa Dálmine (32) visita a Santamarina con la esperanza intacta de meterse entre los ocho.

Por el descenso

Con Olimpo de Bahía Blanca ya descendido, hay otro descenso que se definirá entre Quilmes y Los Andes. El Cervecero depende de sí para salvarse si gana.

El Milrayitas necesita ganar y esperar que Quilmes deje dos o tres puntos.