Sorrentino: 30 años cumpliendo un sueño

Desde que vio al gran Héctor Fernández Leal, símbolo del café concert en Mendoza, Sorrentino supo lo que quería para su vida. El pequeño Adrián no necesitó ir a psicólogos o hacer test de orientación vocacional, a él le bastó la magia del teatro para confirmar que su futuro estaba arriba de un escenario. “Algo me llegó de esas veces en las que acompañaba a mi hermana o a mis padres a ver espectáculos”, dijo el artista en diálogo con El Ciudadano.

Adrián Sorrentino tenía 13 años y ya disfrutaba de las obras de “Carlos Perciavalle o de (Antonio) Gasalla”. “Toda la vida me gustaron los espectáculos tipo ‘music hall’ y tuve la suerte de ver a los grandes referentes a nivel nacional”, aseguró el polifacético actor que empezó a ejercer la profesión cuando todavía era un adolescente. “A los 17 años, aproximadamente, empecé a experimentar con el café concert en reuniones privadas, eso me dio un fogueo muy grande. Yo sabía que estaba abriendo una puerta, tenía muchos nervios, pero la tenía que abrir. Tenía miedo de abrir esa puerta porque no sabía qué iba a pasar, pero por suerte me encontré con un prado hermoso en el que pude caminar tranquilamente... era la puerta correcta”, reflexionó.

Con las ideas claras en su cabeza, Adrián Sorrentino se enfocó en dar el siguiente paso: “Me tuve que meter a una agrupación de teatro, que fue la de Lita Tancredi, y entré casualmente, pero causalmente también –porque nada es casualidad en la vida– a reemplazar a un personaje que se había bajado de la obra. Me llamó Lita y me dijo: ‘Hay un puesto para vos’. En ese momento también empecé a pergeñar con los hermanos Sevilla mi primer unipersonal, que se llamó Unipersonalmente y que fue escrito por ellos. Yo seguía fogueándome con shows en reuniones para estar a la altura del libreto que me escribieron, porque tenía que soportar una obra con 12 canciones y mucho texto yo solo. Eso fue un antes y un después, porque me dieron un espacio en los medios y un lugar sostenido en una cartelera... yo tenía 19 años”.

Después de eso, la carrera de Sorrentino no paró de crecer. Los éxitos de Divino diván, Noches de concert, SorrenTime y Picado fino, entre otras obras, lo transformaron en el nuevo referente del café concert en Mendoza, pero sus presencias en la Vendimia y sus incursiones en otros géneros teatrales fueron lo que terminaron de consolidarlo como uno de los actores más completos del circuito provincial. De todos modos, y a pesar de mostrarse contento por lo conseguido en estos 30 años, el artista sigue planeando objetivos más grandes: “Soy el resultado de nunca haberle soltado la mano a ese niño que soñó y que sigue soñando. Ahora, mi sueño es, en algún momento, concretar una gira por Latinoamérica, por lugares en los que se entienda lo que digo, obviamente. Anualmente viajo a Chile, pero me gustaría también poder ir a Colombia, Perú o Ecuador”.

Festejo en el teatro

Antes de enfocarse de lleno en su sueño a gran escala, Adrián Sorrentino sigue con sus espectáculos cada fin de semana y también se prepara para celebrar sus tres décadas de trayectoria, obviamente, con un espectáculo de café concert en el teatro Tajamar.

La realización artística con la que el también bailarín y cantante festejará será Teatro en concierto, en la que reúne canciones creadas o inspiradas en obras. “Hay canciones de teatro que se han hecho famosas por artistas pop, pero que tienen una historia impresionante atrás, entonces me puse a investigar y construí este espectáculo a mi medida con canciones que al público le pueden llegar a gustar. El 70% de las canciones son nacionales y el resto son de Broadway. La idea es cantarlas y poder contar el momento en el que se cantan. Traigo al escenario esos pequeños momentos”.

‘Teatro en concierto’ en detalle

Día y hora: sábado, a las 22 (repite el próximo sábado).

Lugar: teatro Tajamar (en el Paseo Alameda al 1921 de Ciudad).

Entrada general: $200.