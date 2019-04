PRESTAMOS ANSES | ¿Cómo cobrar los $200.000 para jubilados y $12.000 para asignación?

COMPARTIDOS: 0

Finalmente el presidente Mauricio Macri autorizó una partida de dinero para el otorgamiento de préstamos para beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En este caso, los jubilados podrán acceder a préstamos de hasta $200.000 a pagar en 60 cuotas. En tanto, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF) y Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán disponibles préstamos de hasta $12.000 a pagar en la misma cantidad de cuotas.

A raíz del anuncio oficial, miles de personas en situación de vulnerabilidad dentro de ANSES se interesaron por estas nuevas líneas crediticias pero muy pocos conocen el renovado sistema de entrega de turnos para la evaluación de pre-acuerdo del crédito.

Por tal motivo, El Ciudadano te trae una guía paso a paso para completar el trámite por Internet sin necesidad de recurrir a intermediarios y falsos prestamistas estafadores.

Los nuevos créditos ANSES manejan tasas del 40% o sea un 45% más baratas que las cifras de ganancia que hoy maneja el mercado bancario tradicional.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cómo sacar un crédito de hasta $200.000 para jubilados y pensionados?

Los jubilados y pensionados argentinos ahora van a poder pedir $200.000 a pagar en 24, 26, 40 o 60 cuotas y el trámite se puede hacer en forma presencial o por Internet.

Aquellos que tengan otros préstamos previos, también van a poder participar por uno de los nuevos créditos. En este punto, solo hay que aclarar que la cuota mensual total de todos los préstamos no puede superar el 30% de lo que se cobra todos los meses en ANSES.

Para poder acceder al crédito de $200.000 es necesario cobrar $24.093 de jubilación o pensión.

Para obtener este beneficio desde el celular y sin moverte de tu casa, es necesario cumplir con los siguientes pasos:

1 - Registrarse en el sistema desde la aplicación MI ANSES usando tu número de CUIL y/o clave de seguridad social. Si todavía no la tener o no estás registrado, usted va a tener que dirigirse hasta cualquier oficina de ANSES y no hace falta turno.

2 - Luego, dentro del menú, hay que hacer click en la opción que dice "Quiero mi préstamo"

3 - Llenar el formulario de preguntas personales. En este paso tendrás que tener tu DNI a mano. Aquí mismo, el sistema nos preguntará la cantidad de dinero que necesitamos y el número de cuotas en el que estamos dispuestos a pagar.

4 - Finalmente hay que aceptar las condiciones del trato (recomendamos leer todo) y a continuación ANSES nos informará si la solicitud de crédito fue aprobada o rechazada. En el primer caso, el dinero se depositará en la cuenta durante los 5 días hábiles siguientes al envío del pedido.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cómo sacar un crédito de hasta $12.000 para AUH, SUAF y PNC?

Para aquellas personas que cobren una AUH (Asignación Universal por Hijo), SUAF (Asignaciones Familiares) o una PNC (Pensión No Contributiva), el trámite es similar al de los jubilados y si se quiere hacer desde el celular o la computadora, hace falta tener la app MI ANSES.

Para estos grupos, los créditos disponibles son de hasta $12.000 y los cuáles se pueden devolver en 24, 36, 48 o 60 pagos de bajo interés.

1 - Entrar en la APP MI ANSES usando tu número de CUIL y/o clave de seguridad social. Si todavía no la tenes o no estás registrado, no queda otra alternativa que hacer el tramite en forma presencial en la oficina de ANSES más cercana al domicilio.

2 - Una vez que ingresamos al sistema, no aparecerá un menú en el margen derecho que dice "Quiero mi préstamo AAFF". Hacemos click en ese enunciado y luego pasamos al paso 3.

3 - En esta nueva ventana aparece un formulario el cuál lo debemos completar usando el Documento Nacional de Identidad y escribiendo el número que está al dorso. Aquí mismo, el programa nos preguntará sobre cuánto dinero necesitamos y en cuántas cuotas estamos dispuestos a pagarlo.

4 - Finalmente hay que aceptar las condiciones del trato (recomendamos leer todo) y a continuación ANSES nos dirá si la solicitud del préstamo fue aprobada o rechazada. En el primer caso, el dinero se depositará en la cuenta durante los 5 días hábiles siguientes al envío del pedido.

