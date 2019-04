En mayo podría estar terminado el nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores

COMPARTIDOS: 0

Luego de más de un año de trabajo, a principios de mayo podría comenzar a funcionar el nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores.

La nueva estructura, que demandó una inversión de US$ 87 millones, pasará a tener 54 mil metros cuadrados, casi seis veces de lo que es ahora. No habrá necesidad de cabinas exteriores, todas van a estar adentro.

El subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, adelantó que las obras del nuevo Complejo Los Libertadores están "bastante avanzadas. Hemos tenido charlas con gente del vecino país para ver como organizamos bien este fin de semana y uno de las cosas que nos decían era que iban a ampliar el tema de la contratación de cabinas exteriores que tienen en Libertadores, que son las famosas playas de Siberia".

Asimismo, agregó que "no sabían si iban a contratar las cabinas porque decían que en breve, en 20 días o máximo un mes, iba a estar habilitando el complejo nuevo pero ayer nos confirmaron que sí van a habilitar las cabinas". En tanto, en nuestro país Majul indicó que van a tratar de tener todas las cabinas habilitadas, las internas como las externas, "siempre y cuando el tiempo lo permita”.

“La verdad que nuestra Aduana estaba mejor con relación a lo que ellos tenían en Libertadores porque Horcones, en algunos aspectos, por ejemplo en la cantidad de metros cuadrados, hace muchísimos años que no se invertía en lo que tenía que ver con infraestructura. Ahora había un proyecto, pero por esta situación económica no se ha arrancado, no sabemos cuándo se va a arrancar estamos permanentemente preguntando a la gente del Interior porque el complejo pertenece al Ministerio del Interior de la Nación y a Aduana. Aduana nos decía que iban a arrancar con un proyecto de ampliación que estaba bastante interesante, que permitía sectorizar los servicios, y no han arrancado", agregó.

Respecto a la movilidad esperada por Semana Santa, aseguró: “El fin de semana los servicios van a estar bastante ampliados, lo que sí aconsejamos es que vayan con tranquilidad. Vamos a tener un operativo fuerte junto con Gendarmería para todo el control de ruta”.