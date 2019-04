Polo TIC: crece la industria del conocimiento en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

El polo TIC de Godoy Cruz se ha transformado en un faro de atracción para las industrias tecnológicas. Su desarrollo acelerado, que confirman los números, y las buenas noticias que llegan cotidianamente merecen una mirada más atenta y consecuente, ya que por donde se lo mire se está hablando del futuro.

Fabricio Cuaranta, presidente del polo, analizó el presente y el futuro, en diálogo con CNN Radio Mendoza, y comenzó expresando su satisfacción por la reciente radicación de Everis en el lugar. “Para nosotros es un gran gusto lograr ese tipo de objetivos, básicamente para un sector como es el de servicios basados en el conocimiento, porque es un trabajo que se viene haciendo para colocar a Mendoza en el mundo y jugando también para lo que es la diversificación de nuestra matriz productiva”.

A la vez, deja en claro que no es un milagro, sino el fruto de una visión y también del trabajo consecuente para hacerla realidad. “Los más longevos nuestros hablan de ‘Mendoza tierra del conocimiento, el sol y el buen vino’, están empecinados con eso, y mes tras mes se van logrando cosas: primero el espacio físico, después la construcción de edificios, la eximición de impuestos, la ampliación del parque y ahora empiezan a venir las inversiones, que como política de estado ha ido apostando y se están viendo los logros”, señaló, agregando además: “Esta empresa es una multinacional que pondría a Mendoza en el globo, no solamente a los tradicionales mercados, sino que entramos en Europa, nuestras startups se insertan en mercados que por sí solo no podríamos”, y dio una primicia que también consolida lo que se viene afirmando: “Está por llegar otro monstruo de las TICs que es Lagash; estamos muy motivados”.

Es al menos llamativo que en un país donde la educación sufrió un fuerte deterioro en su calidad, se valoren tanto los talentos argentinos, al punto de que la principal empresa de servicios educativos on line del mundo señaló al nuestro como el que posee los mayores talentos a escala global. Al respecto, Cuaranta aclaró: “El recurso humano argentino es excelente”, y destacó la ventaja de estar potenciado en Mendoza con nueve universidades, y un Gobierno que más allá de las gestiones ha visto ese potencial, citando como ejemplo que la DGE presentó un aplicativo que apunta a “despapelizar” la educación, el planilleo, está incorporando tecnología. “Mendoza tiene una plataforma y una infraestructura para salir a trabajar. En argentina hay íconos como córdoba y Buenos Aires que son como los faros en términos tecnológicos, y hay una vedette que es Mendoza, mirada por todas las provincias”.

En cuanto a lo local, destacó que “en el caso de Godoy Cruz se están haciendo los actos útiles para hacer convenios de hermanamiento con Medellín, Guadalajara, Santiago, Montevideo; con la CABA ya existen, que son las ciudades de Latinoamérica que están en el top five del BID de ciudades inteligentes”, agregando: “Tener dirigentes, empresarios que acompañen, funcionarios que la ven, que saben que al historia va a pasar por ahí, hacen que sucedan estas cosas y veamos estos datos alentadores que salen en el diario de hoy, o lo que significa que invierta Éveris o Lagash”.

Este sector creció un 18% en el 2018, y todos afirman que no tiene techo, pero recalcan la necesidad de mano de obra calificada, que se ha puesto en marcha entre el Gobierno y las universidades Mendoza TEC. “La idea es que en dos años tengamos mil personas programando, con un crédito del BID y a través de las Universidades”, resaltó el presidente del polo.

La visión, de todos modos, no es para nada conformista. “Necesitamos esos polos TIC en todas las provincias y todas las regiones porque las tecnologías son transversales a los demás sectores. La ganadería y la agricultura necesitan de la biotecnología; la minería, la educación, la vitivinicultura necesitan de ella. Hay complemento entre los distintos sectores”, destacó el funcionario.

Finalmente, recalcó: “Lo que nos carga de energía es que Mendoza se está redescubriendo, hoy estamos cruzando el paradigma, viendo una transformación del trabajo y van a empezar a crecer y a aparecer trabajos ligados a la tecnología, y necesitamos tener a nuestra futura fuerza de trabajo con la capacidad de adaptación y flexibilizada para adaptarse a ese sistema”.

“Hoy el analfabetismo no es aprender a leer y a escribir, es además aprender tecnología”, concluye, y mirando alrededor es fácil comprender cuánta razón hay en ello./Martín Gastañaga