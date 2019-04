ANSES | Estás son las fechas límite de cobro para asignación, jubilación y pensión

COMPARTIDOS: 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó las fechas límite para el cobro de todas sus prestaciones.

Para que ANSES cumpla con las liquidaciones en tiempo y forma, se estableció un calendario de cobros con fecha de vencimiento. Aunque parezca muy difícil de creer, existe en argentina mucha gente que desde hace dos años (como mínimo) cobra sus planes, ayudas y jubilaciones pero no retira la plata del cajero automático, sucursal bancaria o bien del correo argentino.

Esta situación, directa o indirectamente afecta a las personas en grave situación de vulnerabilidad, que no ven la hora de que llegue el ansiado día de cobro. Sin embargo, los motivos por los cuales un beneficiario no percibe el dinero pueden ser muy variados. Lo cierto es que algunos no cobran porque ya no lo necesitan, otros se olvidaron y también hay personas que adeudan documentación en ANSES que les retiene la posibilidad de cobrar por el total de lo asignado, como sucede por ejemplo con la Libreta Escolar o de Vacunación.

Luego de que pase la fecha tope, el dinero nunca cobrado regresa a las arcas del Gobierno Nacional.

De cualquier forma, las siguientes gráficas podrán ser útiles para estar atentos y no pasarse aunque también tendrán durante el proceso de reclamo, en caso de que estés fuera de la fecha límite. En ese caso deberás hacer un trámite, el cual explicamos al final de la nota.

En la última columna de cada tabla, te mostramos las fechas límites de cobro.

ANSES FECHA LÍMITE DE COBRO | Jubilados y pensionados

Jubilación Mínima

Más de $11.832

ANSES FECHA LÍMITE DE COBRO | Asignación Universal por Hijo (AUH)

Pago en Banco

Pago en Correo

ANSES FECHA LÍMITE DE COBRO | Asignación Familiar (SUAF)

ANSES FECHA LÍMITE DE COBRO | Asignación de Pago Único (Nacimiento, matrimonio, adopción)

ANSES FECHA LÍMITE DE COBRO | Pensión No Contributiva (7 hijos, discapacidad, PUAM)

ANSES FECHA LÍMITE DE COBRO | Prestación por Desempleo

> ANSES | ¿Cómo es el trámite para reclamar pagos fuera de fecha?

Si luego de consultar con las fechas límite de cobro, te diste cuenta que se te pasaron algunos pagos, no te preocupes. Hay una salida.

Los afectados deberán completar un trámite en cualquier oficina de Anses. Tan solo con una simple entrevista en la que se analiza cada caso en particular, el problema estará solucionado. Lamentablemente, el trámite es presencial y si hace falta turno. Luego de la cita, el cobro se efectuará automáticamente siempre y cuando el mes a reclamar no tenga una antigüedad de más de un año.

En este punto, hay que aclarar que solo se reciben reclamos por deudas con menos de dos años de antigüedad. En caso de solicitar ajustes por más de 12 meses, el beneficiario deberá hacer un trámite un poco más largo. En estas situaciones, el interesado deberá recurrir a cualquier dependencia de ANSES y firmar ante un delegado presentando el DNI.

En el siguiente podrás obtener un turno para reclamar pagos.

