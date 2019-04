Pablo Aimar salió a bancar a los pibes tras el partido "sospechoso

Pablo Aimar, entrenador de la Selección argentina Sub 17 que obtuviera el Sudamericano de Perú, contó que a los "chicos les afecta" que se hable de un "partido sospechoso", en referencia al encuentro que Argentina perdió ante Ecuador por 4 a 1 y dejó afuera del Mundial de Brasil al elenco local.

"Con 16 o 17 años cómo no te va a afectar. Hay que imaginarse uno con esa edad antes de hablar. Yo jugué juveniles, vivía en una pensión, no sabía quién era a esa edad. Los chicos están contentos porque salieron campeones, pero claro que les afecta que digan una cosa que no es. A todos nos afectan las sospechas las críticas y a su edad, es lo mismo o más aún", indicó.

La derrota no le impidió a Argentina obtener el torneo, pero generó que Ecuador clasifique y se quede afuera del certamen Perú.

Medios y ex futbolistas de ese país, como Juan Carlos Sandi, que a su vez es padre del arquero de la Sub 17 incaica, generaron suspicacias en torno al resultado. Argentina iba ganando 1 a 0 y terminó goleado con el agregado que Ecuador le convirtió tres tantos en ocho minutos.

"El año pasado Argentina clasificó al Mundial ganándole a Ecuador. ¿Qué ha sido esto? ¿Devolviendo un favor? Es vergonzoso. Al fútbol hay que dignificarlo. Hubo colegas peruanos que postearon cosas sobre Aimar, frases bonitas de él. Pero si acá hay algo turbio, Aimar no puede dirigir más".

Lejos de eludir el tema, el Payaso también hizo referencia a la situación y confesó que "algo le debe haber pasado a los chicos en la última media hora, estamos tratando de saber qué fue".

"El fútbol está sobreanalizado. A veces tenés un estado de ánimo que te permite hacer cosas que no crees, como nos pasó a nosotros con Brasil en la fase inicial. Y a los chicos le pasó lo mismo que a Brasil ayer. Nos hicieron un gol y empezaron a entrar. Después del penal, vieron que podían llegar a perder algo que ya tenían", dijo en referencia al título obtenido, que estuvo a un gol de quedar para Chile.