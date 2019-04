Docentes mendocinos piden justicia y reclaman por ascensos

COMPARTIDOS: 0

Once docentes del Nivel Primario y de diferentes zonas de la provincia presentaron una acción de amparo ante los tribunales de la Justicia mendocina. Lo hicieron por sentirse afectadas en las decisiones que tomó el jurado que, a principios de año, evaluó por diferentes etapas el acceso por concurso a cargos de dirección y vicedirección. Al mismo tiempo denuncian irregularidades en la conformación de dicho jurado, señalando que uno de sus integrantes estuvo en absoluta anormalidad, violando todo procedimiento.

Lo otro que destacan las denunciantes es la actitud del Sindicato Unidos Trabajadores de la Educación (SUTE), que siendo parte del jurado no hicieron nada sobre lo que pasaron las docentes. Para ellas, el sindicato tomó una actitud sospechosamente pasiva.

Las educadoras se comunicaron con El Ciudadano para exponer el hecho que hoy investiga la Justicia. Dicen que “no se conocían hasta que el boca en boca, tras ser desaprobadas en etapas claves de la evaluación, les hizo notar que algo no estaba andando bien y que podrían estarse transgrediendo normativas”.

Cuando se les preguntó si esta acción encerraba que no pudieron acceder algún cargo jerárquico, respondieron: “No, no, bajo ningún aspecto. Si el jurado compuesto con gente capaz que existe en la provincia nos hubiera evaluado como corresponde y de acuerdo a los parámetros que también existen, y nos hubiera dicho que no pasamos la instancia, nos retirábamos a nuestras escuelas aceptando el dictamen. Eso no lo podemos hacer ahora, porque nos ha quedado el interrogante, si estas anormalidades son intencionales para direccionar los cargos concursados”.

Las maestras que se han visto en la obligación de ir a la Justicia son Beatriz Díaz, Liliana Moyano, Viviana Cáceres, Claudia Mellado, Claudia Mastino, Analía Femenía, Celeste Merino, Myrna Manzanares, Verónica Sabatini, Sandra Soria y Virginia Lavarello. Son patrocinadas por el abogado Manuel Ignacio González y el caso está siendo tratado por la jueza en Juzgado Civil Nº 3 Beatriz Fernanda Salvini.

Un miembro del jurado que ni siquiera estaba en lista de suplentes

El examen dentro del concurso de cargos jerárquicos en el Nivel Primario está contenido en el Estatuto del Docente de la Provincia y reglado por normas jurídicas para su total transparencia académica y profesional. Para las docentes, lo sucedido en este llamado a concurso fue violatorio de las normativas vigentes. Porque dicen que “fueron perjudicadas al cambiarse las reglas de cómo debía concursarse”.

Al solicitarles detalles de los pasos dados, explicaron: “El concurso tiene tres instancias, la primera que fue anónima donde se evalúa el marco teórico. Luego viene una segunda donde se lleva a cabo una pasantía en una escuela que el jurado designa y finalmente una tercera instancia donde ante el jurado se defiende y argumenta lo vivido en la pasantía. A partir de allí los miembros del jurado evalúan la aprobación o no del concursante y deben firmar esa certificación, vital documento con el que el docente es notificado si pasó o no la evaluación”.

“Nosotras nos damos cuenta de que hay demasiadas y sospechosas coincidencias en lo que nos ha ocurrido, por eso expresamos al principio que no nos conocíamos antes del concurso. La más grave de las coincidencias es que uno de los miembros del jurado que integraba la mesa de evaluación lo hacía en forma irregular, porque no era miembro titular, no era suplente y, lo más llamativo y si se quiere grave, es que no estaba en la lista de miembros designados por la DGE para estar allí. Algo que es fácil de detectar porque ni siquiera en el Boletín Oficial aparecía su nombre como miembro del jurado. Sin embargo, esta persona firmó resoluciones y tuvo actitudes de poca consideración y respeto a la investidura docente, cuando se nos evaluó”, agregaron.

Turno de la justicia para dilucidar lo correcto de lo incorrecto

Tras el concurso que concluyó el 1 de febrero con la toma de posesión de los cargos jerárquicos. Las once docentes domaron la decisión de llevar el tema a la Justicia. Antes pasaron y realizaron un pormenorizado informe ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Allí las educadoras presenciaron un fuerte cruce entre legisladores del oficialismo y de la oposición por los graves episodios del concurso.

Cuando nuestro diario les pidió que detallaran sobre los graves episodios, las maestras narraron: “No conforme con lo que estaba ocurriendo con la anormal presencia de un jurado, sus integrantes permitieron que en las exposiciones de la etapa final de la evaluación se nos faltara el respeto interrumpiéndonos en forma despectiva, con carcajadas y con gesticulaciones. Mientras el gremio (SUTE), que dice representar y defender los derechos docentes, solo observó con vergonzosa complicidad”.

Finalmente expresaron: “Nuestra única y última esperanza de esas respuestas que hasta ahora no hemos tenido es la Justicia. Ahí hemos centrado nuestras expectativas, dictamen que sentará precedente para que en el futuro no vuelva a suceder con ninguna docente lo que a nosotras nos hicieron”.