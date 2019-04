Lucas Vicino estaba para subir al podio, pero el motor lo dejó sin nada

COMPARTIDOS: 0

Lucas Vicino estuvo muy cerca de lograr su primer podio en el TC 2000 pero un problema en la planta impulsora del Ford Focus de la Escudería Fela lo dejó sin nada, en la segunda fecha del campeonato.

En Olavarría y tras largar desde la cuarta posición, el piloto de Las Heras tuvo una largada prolija y se aseguró su lugar sin grandes sobresaltos. Así fueron pasando las vueltas, hasta que comenzó a exigir su auto y fue en busca del Toyota de Ignacio Julián.

Y en un par de giros, el mendocino se puso a la cola del cordobés, pero fue en ese mismo momento donde el Focus acusó una merma en su rendimiento que lo empezó a retrasar, hasta que dos vueltas después se produjo el ingreso a boxes y abandono definitivo de la competencia.

“Es un pena porque veníamos haciendo una gran carrera y cerrando un muy buen fin de semana. El auto funcionaba perfecto y creo que no hubiese tenido problemas en superar a Nacho Julián porque venía mucho más rápido. Pero cuando lo tenía a tiro, apareció la alerta que algo no estaba bien y de a poco fuimos perdiendo rendimiento. Entré a boxes y rápidamente el equipo me confirmó que no podíamos seguir. Son carreras y hay que aceptarlo, aunque queda ese sabor amargo de haber estado muy cerca de subir al podio. Vamos a seguir intentándolo”, puntualizó Vicino.

Juan José Garriz logró su primera victoria en TC2000 con una amplia diferencia y liderando de principio a fin en Olavarría. Matias Cravero le dió el 1-2 al equipo Citroen, en tanto que Ignacio Julián completó el podio con el Corolla.

Con estos resultados, Lugón se mantiene como líder del torneo, con 56 puntos, seguido por Garriz con 53 y Matías Cravero con 48. Mientras que Vicino se ubica en la novena posición con 25 unidades.

El próximo compromiso de Lucas Vicino será el 3, 4 y 5 de mayo, en Río Cuarto, cuando la categoría dispute la tercera competencia del calendario.