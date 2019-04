Mario Abed "Me gustaría que Alfredo Cornejo sea Presidente"

COMPARTIDOS: 0

La alameda que cubre los contornos de la ruta 60 es un digno cuadro de las hermosas panorámicas que deja en la retina de cualquiera que recorre Mendoza. Después de unos kilometros el oasis le vuelve a ganar al paisaje natural y va tomando ritmo de ciudad. Como en cada departamento, la plaza central es el eje del desarrollo. Ahí esperamos unos minutos hasta que finalmente nos dirigimos a "Raíces de Junín" la bodega municipal, donde el Jefe Comunal y precandidato a la vicegobernación por el frente Cambia Mendoza Mario Abed espera a El Ciudadano.

Aunque es día de pago y el lugar esta muy concurrido, la charla tiene lugar en una de las oficinas, simpático pero firme en sus convicciones e ideas Abed señala que: "Rodolfo (Suarez) le da muchas oportunidades" y se siente muy a gusto en la formula. Además sin titubear sostiene que: "Uno de los grandes problemas que tiene la provincia es la falta de trabajo" materia en la que el departamento que administra hace muchos años logró por ejemplo a través de la construcción de viviendas "generar 800 puestos de empleo genuino".

Esta convencido que "es fundamental el trabajo del gobierno con los municipios". En cuanto a su gestión departamental nos cuenta que "Junín no tiene villas" y que "no hay comedores, no por que la gente no sea solidaria, sino por que el estado esta presente". También hubo tiempo para hablar del contexto nacional del que separó un poco diciendo: "Nosotros hemos demostrado tener una sensibilidad distinta a la nación" y asume que "nos falto atención de Buenos Aires" haciendo referencia a la Casa Rosada"

Mirá la entrevista completa aca: