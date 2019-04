Diego Koltes: “Suena el himno y se me caen las lágrimas”

COMPARTIDOS: 0

Su papá le puso Diego por su amor a Maradona y a su hermosa hermana la bautizaron como Gabriela en honor a Sabatini. Y él para no ser menos llamó Lio y Manu a sus hijos por el tremendo fanatismo que siente por Messi y Ginóbili. No hay dudas, Diego Koltes respira deporte a cada momento.

Pero más allá de esta particularidad familiar, el ala del Jockey Club estampó para siempre su nombre entre las gestas épicas del deporte mendocino. Es que el domingo –con sufrimiento– se coronó junto al resto de la Selección argentina campeón del mundo de futsal, y nada menos que ante Brasil, por lo cual el gusto es doble.

“Estoy volviendo a la realidad de a poco y cada vez que veo alguna jugada u observo cómo cantamos el himno se me caen las lágrimas y no puedo contener la emoción. Es impresionante lo que generó este título, porque además de los mendocinos, recibimos mensajes de todos lados. La gente empatiza con nosotros porque sabe que es todo a pulmón”, reconoce con alegría este contador de 29 años.

“Después del Mundial de Bielorrusia, cuando arrancó el segundo proceso soñaba con ganar la Copa del Mundo, empezamos a soñar todos juntos creímos que se podía y como ya sabemos tuvo un final feliz. Si bien ganamos de buena manera los primeros partidos, desde las semifinales se hizo muy complicado y de hecho la final fue mucho más difícil de lo que pensábamos”, manifestó.

Koltes fue el goleador del Mundial, pero fue justamente en el partido definitivo en el que le tocó vivir un momento durísimo y es el haber errado un penal.

“Después del penal no reaccionaba, estaba como perdido. Yo tenía que salir y cuando me iba para el banco me dijeron que haga el lateral. No se ni cómo saqué, lo único cierto que la metí al medio y terminó en gol. En el avión de vuelta a Mendoza mis compañeros me decían, qué injusto hubiese sido para mí perder la final, porque había jugado el torneo en un gran nivel y todos se iban acordar del penal errado. Me hubiese pesado durante mucho tiempo”.

“Ser goleador no lo imaginaba, aunque llegué con mucha confianza y una buena preparación, al igual que todos mis compañeros. No es casualidad que Mendoza tenga ocho campeones, porque es una camada muy buena esta”, finalizó.

Fueron recibidos por Alfredo Cornejo

Renzo Grasso, Gonzalo Pires, Diego Koltes, Luciano González, Nicolás Páez, Federico Pérez, Agustín López y el capitán Marcelo Mescolatti fueron recibidos por el Gobernador Alfredo Cornejo cuando arribaron a Mendoza.