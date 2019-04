COMPARTIDOS: 0

Laura López, también conocida como "Lislo" (por el nombre de sus hijos) en las redes sociales, es una periodista deportiva que tiene locos a los hinchas del fútbol. Nacida en Buenos Aires, en la localidad de Lomas de Zamora, la rubia llegó a la provincia con 13 años y se instaló para estudiar y seguir con su pasión: el periodismo deportivo.

Egresada de la escuela de periodismo deportivo y a sus 34 años desparrama suspiros y sensualidad en cada partido que concurre.

Las sensuales fotos de Laura López en Instagram

Laura López goza de una figura espléndida y a la cancha que asiste no hay fanático que no desvié su mirada para verla. La periodista es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram donde la siguen más de 5 mil fanáticos. Allí, la comunicadora levanta la temperatura de sus followers con fotos donde se la puede ver lucir su voluptuoso cuerpo.

Con algunas fotos "al estilo Sol Pérez", enloquece en las redes y recibe miles de likes en cada publicación.

La foto hot de Laura López con una maya roja

La periodista no pierde oportunidad de compartir en las redes diferentes momentos de su día a día, ya sea temas laborales o de relax. En este caso Lislo sorprendió en su cuenta de Instagram con una tremenda foto donde se la ve recostada sobre un toallón y luciendo una enteriza roja.

La publicación no demoró en llenarse de comentarios halagando la figura de la rubia. "Acá, yo tomando mates en el Caribe mendocino 😂😂 Me animé a la enteriza😍😍" publicó Laura.

Algunos de los comentarios que obtuvo la sensual imagen:

- Y te queda hermosa !!!!

- Uau sos una diosa!!!

- Con ese cuerpo no podias ser timida...sos la envidia d cualquiera....😍😍😍😍

Laura López y su pasión por River Plate

Más allá de el profesionalismo con el que Laura López se maneja delante de un micrófono o una cámara, su corazón siempre fue rojo y blanco. Fanática de River Plate cada vez que tuvo la oportunidad de ver al equipo de Marcelo Gallardo lo hizo y reflejó su alegría en las redes.

Una de sus imágenes dejó ver el amor por el estadio Monumental que al pisarlo, entre varias oportunidades, publicó en su Instagram: "I love U, baby ⚪🔴".

Finalmente tuvo también la ocasión de sacarse una foto con una eminencia en el mundo River, como es Enzo Francescoli. El momento fue muy emotivo ya que López es madre de dos hijos (Liz, de 9 años y Enzo de 3) éste último bautizado en honor al Príncipe.

"Qué Dios y la patria me perdonen (??) pero este buen hombre me pidió una selfie 🤔 cómo me voy a negar si mi hijo se llama Enzo por él? 😍😍" expresó Laura en la publicación.