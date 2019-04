Las cirugías que se practican en el Carrillo descomprimen otros hospitales

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes dio a conocer ayer que, a través del Hospital Dr. Ramón Carrillo, ha realizado mil cirugías de baja y mediana complejidad, entre las cuales se cuentan 614 cirugías pediátricas y 386 ginecológicas.

El anuncio se realizó en el SUM del Hospital Carrillo y fue encabezado por la ministra del área, Elisabeth Crescitelli; el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; el director del Hospital Carrillo, Diego Irigo, y el exdirector del Hospital Notti, Raúl Rufeil. También, en el acto estuvo presente Arón, un niño de 5 años que fue el primer paciente en operarse.

Esta iniciativa comenzó en febrero de 2017, a través de un convenio entre los hospitales Notti, Central y Lagomaggiore y sus respectivos servicios de otorrinolaringología (ORL). De esta manera, se incorporó un equipo de especialistas para llevar adelante intervenciones quirúrgicas en el Hospital Carrillo, se equipó un quirófano para realizar cirugías pediátricas de baja complejidad y se sumaron anestesistas para efectuar cirugías gineco-obstétricas.

En una primera etapa se comenzó con cirugías pediátricas de baja complejidad y posteriormente se incorporó el servicio de ORL, con cirugías de adenoides y amígdalas. Paulatinamente, se agregaron otras especialidades quirúrgicas, como cirugía general y, recientemente, odontopediatría.

Expresiones de satisfacción

“Para mí es un día de mucha felicidad porque cuando llegamos al Gobierno encontramos un Estado devastado, una salud fragmentada, este hospital prácticamente no existía, no tenía anestesiólogos ni cartera de servicios posible. Por eso sostenemos el lema que queremos que el Estado funcione, que los hospitales funcionen... No tengo dudas que seguiremos sumando como una necesidad de los niños y las mujeres que se asisten en este hospital”, expresó la ministra Crescitelli.

Y agregó: “Con esto demostramos que cuando uno tiene una idea clara y una visión, cuando sabe que la política pública es lo principal para los ciudadanos y que la salud es una política pública, no dependemos de las derivaciones sino de la gobernanza y la capacidad de nuestro Gobernador y del equipo que nos acompaña, sin lo cual nada de esto sería posible”.

Por su parte, Sagás expresó que “el recurso humano ha crecido con esta nueva gestión, gracias a la articulación y la predisposición del Hospital Notti para ceder este recurso humano. Hoy tenemos una guardia completa con médicos pediátricos, tenemos la internación y sobre todo este refuerzo que durante la época invernal descomprime muchísimo. El Notti tenía una lista de espera de dos años en estas patologías. Hoy podemos decir que no supera los cinco meses”.

En tanto, el director del hospital lasherino, Diego Irigo, añadió que “esto nace casi en conjunto con el sala de parto humanizado, que es la primera sala de parto acuático que hay en Mendoza, con una sala modelo, y nos permitió ampliar nuestra cartera de servicios para brindar más tecnología y seguridad a la paciente, junto con elegir el tipo de parto, lo cual le da más prestigio aún a nuestra querida Maternidad”.

Para finalizar, el doctor Rufeil expresó: “Es hermoso ver cómo se puede emprender y desarrollar la cirugía infantil fuera de los hospitales cabecera. En este sentido, tenemos que entender que el ministerio es uno solo, desde el centro de salud más chiquito hasta el hospital de cabecera. Estoy muy feliz de ver cómo se pudo desarrollar este polo quirúrgico pediátrico”.