Cómo es 'The Umbrella Academy', la nueva sensación de Netflix

Entre los estrenos de Netflix de febrero, aparecía medio escondida, un poco opacada por la presencia de Nightflyers (basada en un libro de George R. R. Martin), The Umbrella Academy (dirigida por Steve Blackman), la serie con la que el gigante on demand busca retener al público joven amante de las historias sobre superhéroes, que se enganchó con las producciones de Marvel como Daredevil, Iron Fist, The Punisher, Jessica Jones o Luke Cage que, por ahora pertenecer a Disney, no tendrán nuevas temporadas en Netflix.

Lo cierto es que esta historia, basada en los para la mayoría desconocidos cómics escritos desde 2007 por Gerard Way, cumplió a la perfección el objetivo empresarial y, en poco menos de dos meses (desde el 15 de febrero), ya se transformó una de las producciones más vistas del año.

El éxito de la primera temporada de The Umbrella Academy, que cuenta los hechos de las tiras de historietas Apocalypse suite y Dallas, radica en reconocer a sus potenciales espectadores y darles lo que quieren ver.

La serie apunta a un público 'Sub 20', que creció en la década dorada de los superhéroes y los efectos especiales y que suele priorizar la espectacularidad y la instantaneidad frente a la complejidad, veracidad o violencia de una historia.

Por eso, The Umbrella Academy propone una trama sencilla y fácil de digerir -aunque los viajes en el tiempo pueden despistar un poco- con momentos de humor y una sensación de que nada es tan grave a pesar de que se avecina el fin del mundo (típico de The Avengers).

En realidad, la serie tiene muchísimas cosas de Marvel. Incluso, el argumento es muy similar al de X-Men: un grupo de jóvenes forman parte de una academia en la que aprenden a usar sus superpoderes y deben salvar a la humanidad.

Aunque los personajes están muy estereotipados y sus acciones se vuelven algo predecibles, es interesante el planteo de que los poderes y la fama no los vuelven perfectos o incorruptibles, sino todo lo contrario, los miembros de Umbrella Academy se equivocan, matan, sufren, odian y hasta consumen drogas.

Lo mejor de la serie pasa por lo estético. Los contrastes, los colores y los planos le dan a The Umbrella Academy un estilo gótico y barroco similar al de las películas de Batman de Tim Burton, pero en el siglo XXI.

A pesar de sus imperfecciones, la producción encontró la forma de llegarle a los adolescentes, por eso la primera temporada fue un éxito y, por eso, habrá una secuela.