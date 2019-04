La China Suárez destrozó a Darthés: "Tuve un monstruo al lado"

COMPARTIDOS: 0

El tema Juan Darthés sigue muy latente en el inconsciente de todos los argentinos, principalmente en el de los actores y actrices que trabajaron con él y que ahora lo ven de una manera distinta.

Una de las que lo tuvo bien de cerca y que incluso lo defendió en 2015 cuando frente a una pregunta de Mirtha Legrand opinó: "Nunca tuve en la vida un compañero tan respetuoso", fue la China Suárez, que ahora, cuatro años más tarde, volvió a pedir perdón y se retractó.

En una entrevista con la revista Caras, la pareja de Benjamín Vicuña dijo: "Fue tremendo enterarme lo de Thelma y darme cuenta que tuve un monstruo al lado que le hizo esto a esta chica que era menor de edad" y, con respecto a aquellas declaraciones en la mesa de la Chiqui, expresó: "No solo lo tuve al lado a ese monstruo, sino que lo defendí en su cara. Al toque sentí la necesidad de retractarme".

"Defenderlo fue un impulso que tuve desde la desinformación. De haber tenido a un compañero al cual le creía porque él hablaba del tema. ‘No, si conmigo fue un caballero’. Pero no sos la única persona que existe en el mundo", continuó.

Por último, la actriz recordó un hecho que sufrió durante un rodaje. He pasado situaciones así y también piropos subidos de tono. De gente de técnica o que pasaba por el canal y yo no sabía ni quiénes eran. Ahora por suerte dejamos de naturalizar muchas de esas cosas, pero hay hombres que en serio disfrutaban de ver el terror de la mujer en su cara o de creer que estaban más arriba. En una ocasión echaron a uno porque me dijo algo muy subido de tono y yo le contesté. Tuve que ir a hablar con producción. Siempre fui de enfrentar y no soy una persona temerosa. Me podría haber salido bien o mal", comentó.