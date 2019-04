COMPARTIDOS: 0

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo hoy que la Argentina es "uno de los peores países del mundo en materia de inflación".

El funcionario aclaró que no es un problema que pueda endilgarse a un Gobierno que lleva algo más de tres años en el poder, sino un fenómeno que persiste a lo largo de la historia.

"Si sacamos los años de hiperinflación, en los últimos 80 años el promedio es 62,6% de inflación. Desde 1800 a la fecha solo 7 países vivieron más tiempo que la Argentina con inflación mayor al 40% anual", puntualizó el ministro, para desligarle responsabilidad a la administración macrista sobre la persistencia inflacionaria.

Pese a los reiterados cuestionamientos de los diputados del Frente para la Victoria, que recibieron a Peña con carteles en sus bancas con la inscripción "Basta de mentir", Peña dijo estar "muy orgulloso de defender a este Gobierno".

Además, el jefe de Gabinete aseguró esta tarde que Cambiemos "no se va a ir en diciembre" del Gobierno porque, según vaticinó, "los argentinos van a respaldar el cambio".

De esta manera, durante su exposición en el marco del informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados, el funcionario le contestó a la legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti, quien había dicho: "Todos sabemos que ustedes se van en diciembre".

"No sé si es un pronóstico o un deseo suyo. No creo que nos vamos a ir en diciembre. No creo que los argentinos quieran volver atrás. Creo que los argentinos van a respaldar el cambio", enfatizó.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró hoy que tanto el índice de pobreza como la tasa de inflación se mantienen "igual de altas" que cuando Cambiemos desembarcó en el Gobierno en diciembre del 2015.

"La inflación nominal sigue siendo igual de alta en proporción a los que teníamos cuando llegamos", destacó durante un tramo de su exposición en la Cámara de Diputados, donde concurrió para brindar su segundo informe de gestión del año.

Luego de que la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti le reprochara indignada sobre el aumento en los niveles de pobreza, el funcionario macrista aclaró que "la pobreza está igual que en 2015".

"No le creo esa indignación impostada. Usted sabe que la pobreza no fue construida por este Gobierno. Por algo ustedes cuando fueron Gobierno no resolvieron este tema y dejaron esta pobreza estructural", recalcó Peña, que ratificó que "el camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación" para trabajar en conjunto.