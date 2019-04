Científicos se movilizaron por el ajuste presupuestario y la baja de ingresos

COMPARTIDOS: 0

Desde las 11.30, científicos e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se reunieron en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional. En Mendoza se llevó adelante en el Consejo Científico y Técnico (CCT) del Conicet.

Juan Ortubia, delegado de ATE Conicet, explicó que el motivo principal es el presupuesto se ha visto reducido un 33% "por ende, no ingresan ni investigadores ni personal de apoyo”.

"El reclamo de hoy es porque se dieron a conocer los resultados de ingreso a carrera de Investigador Científico y se manifestó un recorte en esos ingresos. Es decir que de los 2.500 investigadores que se presentaron, solamente ingresaron 450", esto quiere decir un 17% de ingresos, contó el becario Octavio Stacchiola a CNN Radio Mendoza.

Según contó Stacchiola, esto genera dos grandes problemas. Por un lado, "el sistema científico pierde a 2.100 científicos que ha formado durante años y que hoy no pueden continuar con sus líneas de investigación. Es decir que esas líneas de investigación que pueden ser de ciencia básica o ciencia aplicada, se caen, ya no se producen esas investigaciones". Y por el otro, "estos científicos no pueden ni siquiera insertarse en el sistema productivo argentino. Este sistema tal como está, hoy no puede absorber a esa masa de científicos que deberían aportar a través de su conocimiento al desarrollo del país".

A la denuncia central, suman la falta de presupuesto para desarrollar las investigaciones. “En una encuesta nacional que hicimos de becarios, encontramos que casi el 50% de los becarios tiene que poner plata de sus bolsillos para pagar insumos de laboratorio, reactivos, pipetas… Todos tenemos que traer nuestra computadora, pagar el combustible de las camionetas cuando hay que hacer salidas de campaña, es decir, una serie de elementos que debería pagar el empleador y hoy lo paga el becario", declaró Stacchiola.

Si bien no hay cifras oficiales, aseguran que cada vez más científicos piensan continuar con sus líneas de investigación en el exterior. "Uno de dos becarios piensa en no continuar –en corto o mediano plazo- en el sistema científico. Y varios están haciendo el papelerío para irse del país para continuar con sus investigaciones en otro lado", agregó.

“Nos encontramos en un sector académico de alta calidad y lamentablemente estamos debajo de la línea de pobreza”, arrojó sin vueltas Ortubia.

Este plan de lucha se realizó en simultáneo en varias provincias: San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, La Plata; por lo que la decisión de la medidas a tomar serán coordinadas a nivel nacional.