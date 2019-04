En un nuevo video Kosaka Kumiko reiteró su inocencia

El lunes, luego de movimientos en su expediente, la monja Kosaka Kumiko -acusada de ser partícipe primaria y autora de los abusos sexuales ocurridos en el instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo de Mendoza- grabó un video para pedir principalmente "un juicio justo".

Este miércoles, el portal Caso Asunción y Kumiko publicó una nueva filmación. El material audiovisual es un fragmento de su declaración ante el Tribunal Colegiado. "Hoy la sociedad me ha acusado y me ha crucificado, sin fundamentos. Una de las razones por la que yo considero, entiendo o puedo llegar a pensar es que primero soy mujer, soy oriental, soy religiosa o monja como me llaman muchos. Por lo tanto, soy más fácil de golpear", comienza el relato de Kumiko.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-8-13-0-34-hablo-kumiko-pido-un-juicio-justo-porque-mis-derechos-estan-siendo-vulnerados

Y continúa: "Yo sigo de pie. Me voy a seguir manteniendo de pie con la frente en alto porque yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto. Ni yo ni la hermana Asunción. Nunca vi, nunca escuché, nunca llegó a mí nada de eso. Porque si me hubiese llegado algo de eso a mí, algo hubiese hecho. Estoy segurísima, porque sino la conciencia no me quedaría tranquila".

Nuevamente reitera, "yo voy a seguir manteniéndome de pie, con la frente en alto, erguida. Eso sí, estoy hecha pedazos, ustedes no se imaginan cómo estoy por dentro. Porque después de haber servido ocho años en esa comunidad, entregando alma, vida y corazón; ocho años viendo crecer a estas personas y que después de seis años vengan acusándome de algo que nunca hice, eso no tiene nombre".

Casi sobre el cierre de su testimonio, la religiosa cita una frase del Evangelio: ‘No hay nada oculto que no deba ser descubierto’. "No lo digo yo porque sea monja, porque sea católica, sino porque tiene que ser fundamento y vida de todas las personas que nos proclamamos cristianos católicos", afirmó. "Esa es la fe que me mantiene con la esperanza viva. Esa es la fe que me mantiene para seguir viviendo y para seguir con la frente en alto".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-6-15-26-41-caso-provolo-la-monja-kosaka-kumiko-seguira-con-prision-domiciliaria

Por último, hizo pedido nuevamente de su libertad: "Quiero estar en libertad, tengo derecho a estarlo. La Constitución está de mi lado. No me voy a fugar porque solamente se fugan y se escapan de la Justicia aquellos que son culpables y yo, vuelvo a decir, soy inocente. Lo voy a repetir todas las veces que sea necesario: soy inocente", concluyó.