Lavagna insiste con ser el candidato "del consenso"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se definió como un "protocandidato" a Presidente e insistió en que no está dispuesto a participar de internas para definir su postulación.

"Si no hay consenso, no me interesa", subrayó el ex funcionario nacional, quien consideró que "hay una demanda social muy fuerte, hay manifestaciones de que lo anterior y lo actual fracasó y hay que salir de ese encierro de elegir por uno u otro para el próximo Gobierno".

Y agregó: "Hay que crear una nueva alternativa y en eso estamos; no es que haya dudas sobre la candidatura, es que la candidatura importa si somos capaces de construir un consenso".

Para el ex titular del Palacio de Hacienda, "de un lado y de otro han hecho su experiencia", al tiempo que advirtió que "no hay que contagiarse por los dos extremos, que nunca han dialogado".

En declaraciones al canal Crónica, Lavagna afirmó que lo apoyan "varias cabezas, dirigentes que vienen de distintos partidos" y que "la tarea es juntar a los que no son iguales".

A la vez, dijo que de lo que se trata es de generar "un consenso para formar un Gobierno de unión nacional".

Aunque señaló que tiene "una buena relación" con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el dirigente opositor insistió en que no coincide con la necesidad de una interna para definir el candidato del peronismo.

"Él y otra personas hablaban de un mecanismo de elecciones internas; yo hablo de consenso. Acá no se tata de poner un mecanismo por el cual alguien del sector del justicialismo es elegido, porque este proyecto tiene que tener radicales, socialistas, sectores de la sociedad civil. Yo trabajo para el consenso. Si no hay consenso, no hay solución para la Argentina y no me interesa", remarcó.