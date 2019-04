Mendoza dirá presente en el Sudamericano de Aguas Abiertas

Representando al Club Mendoza de Regatas, la nadadora Catalina Giretti (14) participara del 3 al 6 de abril, en Chile, del Campeonato Sudamericano de Aguas Abiertas que se realizara en “Luz de Luna Carauma” en Iquique.

Claudio Capezzone técnico y uno de sus entrenadores, señaló que Cata se clasifico en el campeonato Sudamericano producto de su muy buena actuación en el selectivo desarrollado en Mendoza.

Muchos lo consideran una agradable sorpresa y responden con asombro al conocer que es en aguas abiertas, Claudio señala que “los entrenadores sabemos que hay factores determinantes que acompañaron este logro de Catalina”.

La nadadora de 14 años es muy versátil y polifacética, se desenvuelve con mucha comodidad en medio fondo y en varios estilos. A partir de ir terminando su proceso de crecimiento se estabilizó en peso y altura se amoldo a su casi metro ochenta y con una dieta muy estricta y trabajo de gimnasio mejoro en forma muy satisfactoria su físico; que es “privilegiado” desde cualquier punto de vista.

Desde muy chica Catalina comenzó a trabajar con los mayores, tenía muy buenos desempeños en fondo, luego paso a nadar pecho y medio fondo. Posee cierto efecto acumulativo y residual con respecto a la “resistencia”.

Desde octubre a enero su dedicación, ambición, técnica, astucia y sobre todo ganas de sobresalir hicieron que día a día sorprendiera con sus performances en varios estilos y especialidades.

Capezzone confía en su nadadora y agrego que:” creemos que va a tener una muy buena actuación tanto en lo individual como en postas y de tener otro año como el anterior; relacionado con su capacidad de “absorber” entrenamiento, su evolución no se detendrá en varias especialidades. Catalina es otro producto genuino de nuestra escuela y proceso de formación, perfeccionamiento y consolidación de nadadores y no me equivoco al afirmar que lo que consiguió se lo ha ganado”. Finalizó el reconocido técnico y entrenador de la natación mendocina.