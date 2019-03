Gareca le "pegó" a Ramón en la previa de la Vendimia

COMPARTIDOS: 0

En el Carrusel, el diputado nacional José Luis Ramón no pasó desapercibido. El excéntrico político se vistió de gaucho y marchó junto a la Federación Gaucha, realizando críticas al Gobierno de Cornejo.

Una vez llegado al Frank Romero Day, el secretario de Cultura, Diego Gareca, le respondió al diputado del Partido Intransigente.

"Bueno de eso trabaja Ramón, no creo que haya servido de mucho. Tengo amigos en la Federación Gaucha y me han contado la situación. No tenemos nada en contra de la federación y sólo se exigió respeto por la organización de la Vendimia", expresó Gareca.

