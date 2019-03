José Luis Espert: "A mí no me interesa llegar a la presidencia mintiendo”

COMPARTIDOS: 0

José Luis Espert, el candidato a la presidencia de Argentina y perteneciente al partido “Despertar”, llegó a la provincia de Mendoza para estar presente en la edición 2019 del desayuno de la Coviar y también disfrutar de los espectáculos vendimiales.

El Ciudadano conversó en exclusiva con él, en el interior del Hotel Park Hyatt Mendoza. Espert brindó algunas definiciones en torno al panorama político y electoral nacional de este año.

“Vengo seguido acá. Cada vez me resulta más familiar Mendoza” comenzó aclarando de manera simpática José Luis y luego soltó un picante análisis de la situación política actual en el país.

“Lavagna, Massa, Cristina son parte del pasado, deberían ser parte del pasado. Demostraron que lo que proponen para la Argentina es sumamente inviable”, arrojó Espert.

“Argentina tiene que hacer otra cosa y no tiene que hacer una cosa que se hace en Marte o en Venus, sino cosas que hacen otros países, acá cerquita Chile por ejemplo, que hace cosas completamente diferentes a las que hace Mendoza y las que hace el país” dijo a modo de resumen de la actividad nacional antes de explayarse al respecto.

“Los países no se degluten a la gente, como se deglute a los argentinos acá el sistema. Acá, el ser humano llamado argentino es un verdadero esclavo de lo que pasa con la política, con cierta clase empresarial y con el sindicalismo” lanzó el candidato de partido “Despertar”.

“Hay que hacer otra cosa la gente no puede vivir destruida de impuestos, devaluaciones, confiscaciones, tarifazos, no es así” sostuvo.

“Estamos haciendo las cosas mal pero estamos tan enfermos que no podemos dejar de hacerlo. Hemos desarrollado una suerte de “Síndrome de Estocolmo”. Hemos desarrollado una empatía con el que nos secuestra y no podemos salir de ahí y siempre nos preguntamos qué hacemos para cambiar”, declaró el economista y eventual candidato a presidente de la Argentina.

El plan de Gobierno para Espert

“Tenemos que tener un Estado más chiquito, que la gente pague menos impuestos, tenemos que tener una economía abierta al mundo, no esta economía tan cerrada y tenemos que tener leyes laborales que sean amigables con el empleo, no estas leyes laborales que han provocado que un tercio de la clase trabajadora trabaje en negro. Hay que hacer esos cambios, si no los hacemos no nos va a ir bien nunca, olvídense”, destacó a El Ciudadano, José Luis Espert.

“No importa si es Lavagna, Cristina, Espert o quien sea. Acá hay que cambiar lo que hacemos, no los nombres” evaluó al tiempo que dijo: “A mí no me interesa llegar a la presidencia mintiendo”.

Por último y a modo de repaso de la situación actual, el economista detalló, “la gente sufre una pesadilla impositiva en Argentina, hay que bajar costos laborales, hay que flexibilizar el mercado laboral, no puede ser que si una empresa echa una persona quiebre por el juicio laboral que se come. Las empresas tienen que poder contratar y despedir, sin el infierno que es hoy. Argentina tiene que tener una economía abierta al mundo, basta con el cuento podrido y mal oliente de que si no hay sustitución de importaciones no hay economía industrial, es falso” cerró José Luis Espert.