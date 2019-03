Cuadernos: detuvieron a cuatro ex funcionarios de Vialidad kirchneristas

COMPARTIDOS: 0

La Policía Federal detuvo a cuatro ex funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner por orden el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, según informaron fuentes judiciales.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-11-35-11-martin-kerchner-buscara-ser-el-proximo-intendente-de-lujan-de-cuyo

Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad; Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de Vialidad, y Germán Nivello, ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, fueron detenidos este sábado en el marco de la causa que investiga los sobornos en la obra pública.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-12-16-35-el-carrusel-2019-lleno-de-color-y-alegria-las-calles-de-mendoza

Los ex funcionarios de Vialidad estaban citados a declarar en indagatoria la semana próxima, pero ahora, tras las detenciones, Bonadio los indagará a primera hora del lunes.

El juez había ordenado 101 indagatorias en el tramo que se concentra en la adjudicación de obra pública civil.

Documentación recabada durante la instrucción y distintos testimonios en la causa decidieron al magistrado avanzar en la detención de este grupo de ex funcionarios de Vialidad Nacional.

Los ex directivos ya se encuentran procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública vial a favor del empresario detenido Lázaro Báez.

Fuente: Vía País