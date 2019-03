COMPARTIDOS: 0

En el Hotel Park Hyatt Mendoza, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) presentó la “Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina”. Todos los actores de la cadena productiva, autoridades nacionales y provinciales y personas vinculadas con la vitivinicultura argentina se reunieron en el acto que marca el inicio del día más importante del Calendario de Vendimia. El gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Laura Montero, intendentes, ministros, senadores nacionales y provinciales, formaron parte de esta actividad.

La ingeniera Montero habló con los medios durante el desarrollo del acto.“El mundo de la vitivinicultura está sumamente dinámico, más este año donde Europa y Estados Unidos ha habido una buena producción y esto va a impactar en los mercados de vinos a granel fuertemente. Los mercados de vinos fraccionados son mucho más competitivos, necesitamos más acompañamiento con el tema de las retenciones, devolución del IVA (que siempre es un proceso larguísimo). Hay una presión impositiva alta, han bajado un poco las contribuciones patronales al elevar el mínimo pero hay que seguir acompañando con medidas a nivel nacional, como la devolución del IVA”, comentó.

Posteriormente la Vicegobernadora enfatizó que es necesario el acompañamiento del Estado Nacional. “Hay que seguir acompañando con algunas propuestas a nivel nacional. La medida que se ha tomado con respecto a la disminución de las contribuciones patronales es buena pero todavía falta mejorar la situación de costos y lo que pueda facilitar el proceso exportador, después bueno desde la provincia, con estos instrumentos para derivar uvas que iban al mercado de vinos y derivarlo al mercado de mostos y así crear el mercado de mostos y de esta manera diversificar el mercado, son herramientas de gran ayuda porque van directo al productor.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-10-52-39-cornejo-destaco-el-seguro-agricola-la-lucha-contra-el-granizo-y-la-lobesia-botrana

Asimismo Montero se refirió a la necesidad de poder adecuarse a las exigencias del mercado actual. “La clave es adecuarse a un mundo globalizado cada vez más competitivo que nos permita hacer eslabonamientos productivos regionales. Antes competíamos con Chile ahora podemos complementarnos porque los mercados van creciendo, la otra es la innovación en productos, nosotros no hemos logrado penetrar fuertemente al mercado brasilero ni darle un producto que sea del gusto del consumidor. Yo recibí una amiga de mi hija de Brasil y lo primero que hizo fue ponerle fruta al vino y hacer un vino dulce, frutado, esa la parte de innovación y adecuación, hay que salir del mercado de élite o de los mercados de vinos bases, Brasil es una reserva de mercado impresionante para nosotros porque tenemos aranceles externo común que nos protege de otros países que ingresan podemos entrar con mejores precios y porque consumen dos litros per cápita entonces llevarlos a 4, 5 y trabajar en conjunto con un buen sistema logístico como se hizo entrando a EEUU”, finalizó la Vicegobernadora.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-10-0-24-presidente-de-la-coviar-la-crisis-que-padecemos-dejara-serias-heridas

Laura Montero y la marcha el #8M en Mendoza

“Abrazo a todas las mujeres que ayer participaron de la marcha por el #8M” reflexionó la vicegobernadora.

En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, la Asamblea del Paro Internacional 8M decidió realizar un paro activo y movilización que se denominó Vía Violeta por las calles céntricas de Mendoza. La Vicegobernadora se refirió sobre lo que ocurrió ayer no solamente en nuestra Provincia sino en todo el país.

“Primero me abrazo a todas las mujeres que ayer participaron de la marcha, creo que hay que darle visibilidad a las cuestiones de género, al posicionamiento de la mujer, a las oportunidades, impulsar y lanzar un cambio cultural que solo se hace dándole visibilidad a las problemáticas. Contra los femicidios no hemos podido y no vamos a poder hacer por mucho tiempo porque tiene que ver con un patrón cultural que se va rompiendo por aceptar que antes era un crimen pasional y que tiene atenuantes para que ahora tenga un tipificación clara en la parte penal y sea un femicidio con características especifica por el ejercicio de la dominancia del hombre a través de la fuerza física”, comentó.

Después se refirió al trabajo que viene llevando a cabo la Casa de las Leyes con relación a este tema. “Desde la Legislatura lo que hemos hecho es abrir a ese debate desde el primer día, trabajar con los tres poderes del Estado para tratar de buscar políticas específicas pero sobre todo para ordenar, diagnosticar los problemas, protocolizar absolutamente todas las áreas del Poder Judicial con instructivos claros para los jueces para que no solo le dieran un papel de prohibición de acercamiento, si no que realmente tuviera la contención efectiva coordinada con el Ejecutivo. Esto sirvió para bajar de 19 femicidios a 4, porque hubo acciones directas pero el año pasado terminamos en 18 femicidios y hemos empezado mal este año”, indicó.

Fuente: www.legislaturamendoza.gov.ar