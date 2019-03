Intendentes peronistas no retrocederán con el desdoblamiento

COMPARTIDOS: 0

El Gobierno jugó una nueva carta en el litigio por la constitucionalidad del decreto 2010/18, que limita las reelecciones de los intendentes, según el artículo 198 modificado por Ley 7.814.

Ante el primer fallo de la Sala 2 de la Suprema Corte, que suspendió la vigencia del decreto y da vía libre para que cuatro intendentes reelectos vuelvan a competir, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, envió una carta pública a los intendentes de Lavalle, Roberto Righi; de San Martín, Jorge Giménez; de Tunuyán, Martín Aveiro y de San Rafael, Emir Félix, para que opten por anular el adelantamiento de las elecciones en sus distritos.

La nota tiene el tono formal de una solicitud y no de una exigencia. Según el propio titular de la cartera política, Lisandro Nieri, el Gobierno busca que se dé tiempo a la Justicia para resolver el tema de fondo que es: si promulgar una ley de reforma de la Constitución que fue sancionada hace casi diez años y votada por una mayoría de ciudadanos es un procedimiento válido.

Uno de los argumentos que figuran en la nota, y además reafirmado ante la prensa por el ministro, estima que mientras no se defina el tema las eventuales candidaturas, son provisorias y atentan contra la certeza de los electores.

Desde la posición de los intendentes se atribuye que el adelantamiento de las elecciones en sus departamentos es un atributo de cada jefe comunal y que además está contemplado en el espíritu de la Ley Electoral Provincial, la misma que fue utilizada como argumento por el gobernador Cornejo para justificar el desdoblamiento de los comicios de Mendoza con respecto a la Nación.

El interés del Gobierno es que dado que la candidatura a otra reelección está avalada por el fallo de la Sala 2, y que la presentación de las mismas vence mañana, apuesta a que el fallo del tema de fondo le sea favorable, pero la Suprema Corte no tiene el mismo apuro y por lo pronto convocó a una audiencia de conciliación para el próximo jueves 14.

Allí se enfrentarán los cuatro intendentes y sus abogados, encabezados por Efraín Quevedo Mendoza; en la contraparte con la presencia del fiscal de Estado Fernando Simón será suficiente, pero es muy probable que esté presente también el asesor de Gobierno, Ricardo Canet.

Como árbitros de la sesión estarán todos los integrantes del Alto Tribunal y el procurador general, Alejandro Gullé, de quien también se debe escuchar un dictamen.

La pretendida conciliación de las partes será seguramente un trámite procesal porque cualquiera que ceda deberá hacerlo por todo y no por una parte. De un lado, los intendentes quieren sí o sí tener derecho a presentarse y eso no aceptaría términos medios. Por su parte, el Ejecutivo provincial pretende poner en vigencia un acuerdo político de reformar la Constitución provincial que data de 2007, cuando gobernaba Celso Jaque, para que los jefes comunales no se eternizaran en sus cargos, acumulando poder político en desmedro del de los mismos gobernadores.

En el medio se cruzaba un fallo de la Suprema Corte inspirado en la exministra Aída Kemelmajer que vetaba cualquier reforma constitucional que no contara con el voto favorable en referéndum de la mayoría de los empadronados, según su propia interpretación.

Ese es el argumento de inconstitucionalidad que esgrimen los caciques departamentales peronistas, mientras que el decreto de Cornejo se basa en ese acuerdo que nunca fue cumplido en su totalidad, pues Jaque no promulgó aquella ley de reforma (la 7.814) para evitar el pronunciamiento de la Suprema Corte y cambiar el criterio de Kemelmajer.

En definitiva, la nota enviada por Nieri a Giménez, Righi, Félix y Aveiro pretende convencerlos para que dejen sin efecto el desdoblamiento de los comicios de sus departamentos y esperen el fallo definitivo de la Corte. Sin embargo, esta decisión de la Justicia podría llegar después del cumplimiento de los plazos electorales para la homologación de candidaturas, y como está vigente la cautelar por el fallo de la Sala 2, los cuatro impugnados podrán ser candidatos.

No obstante, los dirigentes en el transcurso del mismo jueves hicieron sentir su 'no' rotundo al pedido. Por un lado, el intendente de Tunuyán expresó que para él "hay un error de concepto y una falta de comunicación interna dentro del gobierno provincial, los dos puntos que marcan es correr el calendario electoral y el otro punto es por la incertidumbre, por la gente". Y aclaró que no cambiará la fecha "porque ya es una manipulación. Insisto, no hemos sido nosotros los que hemos puesto el cronograma electoral, ni se nos consultó".

Jorge Giménez, por su parte dijo: "hicimos lo que entendíamos que tendíamos que hacer, de acuerdo al planteamiento que se hizo desde Gobierno. Tiene aceptación hablar de todas estas cosas, en esto estamos de acuerdo, por eso fue una jugada política del gobernador que hace cuando se inició el proceso electoral".

Righi resumió: “En los cuatro departamentos ya se llamó a elecciones”.