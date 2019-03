Un apagón masivo afecta gran parte de Venezuela

COMPARTIDOS: 0

Un apagón masivo afectó el jueves a Caracas y casi todos los estados de Venezuela, en lo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció como un "sabotaje" contra la principal represa de generación de energía eléctrica del país.

Unas ocho horas después de iniciado el corte del suministro eléctrico, algunas luces comenzaban a encenderse en edificios del este de la capital, constató la AFP.

Pdte @NicolasMaduro ha suspendido las clases y jornadas laborales el día d hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico enel país, víctima dela guerra eléctrica imperial! Unidos los venezolanos venceremos! Los golpistas no pasarán https://t.co/h6ejawA3RW — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 8, 2019

La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, usó sus redes sociales para acusar una guerra eléctrica imperial contra su país. "Maduro ha suspendido las clases y jornadas laborales el día d hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima dela guerra eléctrica imperial! Unidos los venezolanos venceremos! Los golpistas no pasarán".

La corriente se cortó en Caracas a las 16.50, provocando el colapso del tráfico debido al desalojo del metro y fallas con los semáforos. Mareas de personas caminaron varios kilómetros tras salir de sus trabajos.

El apagón afectó también al aeropuerto internacional Simón Bolívar, según reportes de viajeros en las redes sociales.

En tanto, el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, auguró en Twitter que luego del corte de luz no queda mucho tiempo de Maduro: "No food. No medicine. Now, no power. Next, no Maduro (Sin comida. Sin medicinas. Ahora sin energía. Sigue, sin Maduro)".

No food. No medicine. Now, no power. Next, no Maduro. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 8, 2019

Además, se suspendió un partido entre el Deportivo Lara, de Venezuela, y el Emelec de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, previsto para la noche de este jueves en la ciudad de Barquisimeto y reprogramado para el viernes por la tarde.

Entrada la noche, al cabo de siete horas, el servicio seguía sin restablecerse. En algunos sectores de Caracas, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta.