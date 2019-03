Luego de la polémica generada por la supuesto prohibición para los estudiantes de no asistir con pañuelos celes y verdes, el Director General de Escuelas, Jaime Correas, habló al respecto.

El funcionario aclaró que "Sería imposible prohibir una cosa así. Esto se originó en una noticia falsa donde no se aclaró en qué escuela sucedió y está sustentado en una mala interpretación del estatuto docente, que dice que los docentes no pueden llevar ideas políticas o religiosas a las escuelas, pero no habla de los alumnos".

Además agregó que desde la DGE no existe ninguna normativa que prohíba a los estudiantes utilizar los pañuelos en los colegios pero sí recalcó que se lleven a cabo con mucho respeto.

Fuente: Radio Nihuil