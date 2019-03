Junto con Cornejo, Urtubey homenajeó a Güemes en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Este viernes por la mañana, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo de visita en nuestra provincia, precisamente en el Campo Histórico El Plumerillo, escenario lasherino que recientemente albergó a la Fiesta de la Cosecha.

Junto a Alfredo Cornejo y autoridades provinciales y municipales, el mandatario presenció el acto de entrega de un busto de honor al general Martín Miguel de Güemes.

Aprovechando la oportunidad, radio Nihuil habló con Urtubey sobre uno de los temas principales de la agenda nacional: el dólar. Al respecto, manifestó su preocupación por la "caída de la moneda argentina" y, en consecuencia, "la pérdida absoluta de confianza", asegurando que esto repercute "en mayor pobreza y en mayor problema a los argentinos para vivir cada día".

Frente a una posible solución, el político afirmó que "Argentina debe evitar el default porque es el desastre del país. La Argentina tiene que recuperar la confianza hacia los argentinos y hacia el mundo, y si nosotros pretendemos recuperar la confianza dejando de pagar las deudas es porque estamos totalmente locos. Me parece que esa no debe ser una variable de discusión en el país. Lo que sí tenemos que plantear es que el país tiene que recuperar el modelo de crecimiento, porque si seguimos en este círculo vicioso lamentablemente las cosas no van a mejorar".

No dudó en analizar también la caída de la construcción indicando que, para él, la salida de tal crisis es una economía sustentable. "Primero tenemos que modificar la mirada en la cual el gobierno ha planteado llegar al equilibrio fiscal, esto se hace a través de la reducción de gasto de capital. De la inversión pública y de la suba de impuestos lo primero que hay que hacer es cambiar ese rumbo hacia un modelo más sustentable, que tampoco es el que plantea el kirchnerismo. La Argentina tiene que integrarse al mundo pero lo tiene que hacer de una manera inteligente, garantizando la competitividad de la producción pero en la lógica de una economía sustentable".

Remarcó, entre tanto, que las políticas "esperanzadoras" de un futuro gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son una "estafa". Se dijo que Cristina promete "ponerle plata en los bolsillos" a la gente reduciendo tarifas, subsidiando el consumo y con más precios cuidados. "Te la dan y te la quitan por otro lado con inflación, con una deuda pública como la que tiene Argentina y con una pérdida total del poder adquisitivo. Por eso, planteo la necesidad de un programa sustentable porque si no hay inversión y no hay confianza, no hay posibilidad de que haya laburo, no hay posibilidad de que trabajando alcance para llegar a fin de mes, porque no van a tener a nadie que les pague el sueldo", sentenció el gobernador de Salta. Quien aprovechó para vender su candidatura: “Yo no estoy dispuesto a mentirle a la gente y prometer el oro y el moro, y después que la gente termine decepcionada como pasa sistemáticamente".

"Nosotros planteamos Alternativa Federal para darle una opción a los argentinos que no quieren ni seguir con Macri ni volver a Cristina. En esa lógica ofrecemos una alternativa de contener a la mayoría de los argentinos. Lo primero que haré es cambiar un modelo de gobierno. Voy a plantear un sistema de gobierno semiparlamentario en donde el Poder Ejecutivo, probablemente el presidente tenga un poco menos de poder, y el Poder Legislativo tenga que ser corresponsable de las políticas públicas”, prometió el postulante a la presidencia que no descarta una interna con Sergio Massa.