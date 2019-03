Julieta Lagos, Reina Nacional 2018

COMPARTIDOS: 0

Llega a la producción con la misma sonrisa interminable que en febrero de 2018, cuando portaba los atributos de Rivadavia, pero hoy con el aplomo que da la experiencia luego de casi un año de ser la Reina Nacional de la Vendimia. Es imposible no recordar aquella entrevista realizada hace tiempo atrás, donde uno de sus deseos era convertirse en la nueva reina de los mendocinos. De hecho, todas las candidatas lo deseaban, pero Julieta estaba convencida de que así tenía que ser. “Yo me soñé reina, soñé el momento en el que me coronaban”, dice y demuestra que cuando uno sueña con el alma, los sueños se cumplen.

Noche mágica

“Esa noche sentía que todo era magia, la disfruté junto a todas las chicas y me sentía inmensamente feliz porque habíamos esperado mucho ese momento y todo el amor y el cariño se sentía como un gran abrazo imaginario”, dice Julieta en relación a Constelación del vino, la fiesta en la que fue coronada luego de obtener 74 votos y que quedará para siempre en su memoria, sobre todo esos momentos en los que los locutores cantaban sus votos y su pueblo estallaba en gritos y aplausos mientras levantaban los carteles que decían “Rivadavia”. “El cariño es todo lo que me llevo del reinado y sobre todo de esa noche”, explica.

A lo largo de su experiencia como embajadora del vino, Julieta ha tenido la posibilidad de participar de diferentes actividades oficiales, sociales, solidarias y de ser parte de la comitiva en algunos viajes. Entre ellos, misiones especiales junto a Pro Mendoza a Panamá y Costa Rica. También participó, siempre acompañada de su virreina María José, de la Expo Rural en Montevideo, Uruguay, como así también realizó varios viajes a Buenos Aires y a la Feria Internacional de Turismo en Córdoba.

“Me asombró mucho en todos esos lugares cómo les fascina vernos a las reinas con nuestros atributos y es ahí donde yo aprovechaba para contarles sobre nuestra Fiesta de la Vendimia”, dice la soberana que destaca que nuestra elección no se parece a las de otras reinas de otros países, y al ser tan diferente, despierta mucha curiosidad, tanto como el significado de cada uno de los atributos reales. “En los viajes también me di cuenta de lo bien posicionada que está nuestra provincia, en relación al vino. Sabía que era importante, pero nunca me imaginé que tanto. No pensé que éramos tan buenos en eso, somos la capital del vino y es fantástico”.

Directo al corazón

De cada actividad la Reina asegura haber aprendido un montón de cosas, sobre todo porque las candidatas reciben capacitación desde que son representantes de sus distritos y además cada una de las acciones que realizaban fuera de Mendoza iba acompañada de expertos en la materia, ya sea en relación al turismo, al vino o a los productos emblemáticos de Mendoza. Las actividades solidarias relacionadas con visitas a merenderos y escuelas de la provincia fueron algunos de los momentos más emocionantes que le tocó vivir en su reinado: “Emociona que vengan los niños, te abracen, nos miren como si fuéramos sus ídolos, tengo guardadas todas las cartas que me entregaron en cada uno de esos lugares”.

La bella soberana, asegura que la idea que tenía acerca de lo que significa la Vendimia no cambió, pero se amplió: “Hoy veo la Vendimia desde otro lugar, valorando más el trabajo del obrero rural, el esfuerzo de la familia y todo por lo que tienen que pasar para poder festejar el resultado de la cosecha. Todos deberíamos valorarlo un poco más”.

La lucha por el cumplimiento de derechos, el debate por la legalización del aborto, las marchas del movimiento “Niunamenos” y el pedido de declaración de emergencia nacional en relación a los femicidios, marcaron gran parte de la agenda de 2018 en torno a las mujeres. Ante esto, Julieta deja en claro su postura: “Sé que estamos luchando por nuestros derechos de igualdad y me parece fantástico, porque son derechos que ya deberían estar instaurados en la sociedad. Son cosas que ya deberían existir por naturaleza, quizás no estoy de acuerdo en las formas en las que se reclama, no estoy de acuerdo con la falta de respeto ni con ese tipo de violencia que genera más odio”, explica la reina haciendo hincapié en que le gustaría que la lucha sea compartida tanto por las mujeres como por los hombres, porque considera que ambos sufren diariamente distintos tipos de violencia y sería una forma de buscar el fin de este flagelo y el bien común.

Con respecto a la polémica que se genera sobre si está bien que exista la figura de la Reina o no –imagen que se cuestiona desde algunos espacios–, Julieta entiende que hay personas que no están de acuerdo con la elección, pero se tomó unos minutos para contarnos su posición en relación al tema: “Sé que hay gente que no está de acuerdo con las reinas, pero siendo Reina de la Vendimia veo que tenemos un rol muy privilegiado, se nos cuida, se nos acompaña, el pueblo deposita la esperanza y la ilusión de la corona en nosotras o solamente la ilusión de ser bien representados”.

Si bien el reinado conlleva una gran responsabilidad, actividades que se suman día a día, es cierto que muchas veces las soberanas sienten que un año es muy poco para todo lo que desean hacer. “Mis objetivos siempre estuvieron enfocados en el compromiso social, en ayudar al que necesita, estar al servicio de los ciudadanos. Y la verdad, es que un año es muy poco para todo, pasa rápido y a veces la gente pide ayuda y no se puede hacer porque no tenemos los medios y eso estaría bueno que se cambiara, que la reina tuviera más posibilidad para ayudar porque la necesidad es grande”. Con estas palabras, su majestad reconoce que le quedaron algunos pendientes, pero ejercer la solidaridad es algo que aprendió en su casa y lo lleva a cabo desde que es chiquita. Va a darle continuidad a esas acciones por su cuenta, una vez que entregue los atributos a su sucesora.

Julieta, que durante su mandato cumplió con todas las actividades de agenda, igual siguió estudiando, recibió un gran respaldo por parte de la Universidad Juan Agustín Maza donde cursa el 4º año de la carrera de Kinesiología, ya que no solo tuvieron contemplaciones con aquellas inasistencias justificadas por cumplir su rol de Reina, sino que además como premio la becaron para seguir estudiando. “Lo que me quedó relegado fue el vóley y algunas juntadas con familia o amigos en las que estuve un poco ausente, pero sé que es solo por este año”, admite la bella mendocina que ya planea seguir vinculada a Vendimia, a través de la Comisión de Reinas y acompañando a las nuevas representantes a través de su experiencia.

“A las candidatas de este año les diría que disfruten mucho esta experiencia y que lo hagan con compañerismo. Nosotras nos ayudábamos entre nosotras y no como una competencia, porque ya siendo reinas departamentales tenemos un premio muy grande y ya con el hecho de representar a un distrito es mucha responsabilidad”, concluye Julieta.

Dirección periodística: Lourdes Di Silvestri

Producción general: Lourdes Oliva

Fotografía: Delfo y Emmanuel Rodríguez

Edición: José Urrutia