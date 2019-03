La historia de Matías Suárez y su admiración por Messi

COMPARTIDOS: 0

El delantero Matías Suárez, una de las grandes sorpresas de la lista de la Selección argentina, pasó de esperarlo de madrugada a Lionel Messi para sacarse una foto a tener la chance de compartir un campo de juego en los amistosos ante Venezuela y Marruecos.

Cuando jugaba en Anderlecht de Bélgica y por su amistad con su entonces compañero Lucas Biglia, fue a ver el 9 de febrero el partido del equipo dirigido por Sergio Batista ante Portugal, ya que se jugaba en Suiza y le quedaba cómodo.

Al finalizar el encuentro, se dirigió al hotel donde se alojaba la delegación albiceleste y logró sacarse una foto con Messi.

"Le pedí a Lucas que viera si lo podían llamar a la habitación. Y se portó diez puntos. Era la una y media de la madrugada y Lionel no tuvo problemas de bajar de su habitación para unas fotos", contó el actual jugador de River Plate.

Lógicamente, Messi no lo reconoció y el actual delantero de River no se animó a presentarse: "Biglia le había dicho que estaba con un amigo abajo y nada más. No le pude decir nada de los nervios que tenía. Lo vi y se me puso la piel de gallina. Sólo posé y me sacaron la foto".