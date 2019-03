Sergio Agüero: "Desde agosto no hablo con Scaloni pero no hay ningún problema "

COMPARTIDOS: 0

El delantero Sergio "Kun" Agüero reconoció que en agosto fue su última charla con el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aunque aclaró que "no hay ningún problema" con él y pidió "respetar" su decisión de no convocarlo para la doble fecha de amistosos, dentro de dos semanas.

"No había sido convocado las últimas veces, así que estaba tranquilo y tratando de enfocarme en el club, haciendo las cosas bien. Hoy tenía muchas cosas que hacer de prensa, pero me avisaron que no estaba convocado. Se ha hablado mucho en Argentina, pero trato de que sean más respetuosos con las decisiones y hoy si no me toca estar, no me toca estar. Por mi parte siempre voy a estar a full con la Selección y que le vaya muy bien, porque soy argentino", afirmó.

En declaraciones a ESPN, el "Kun" -tercer máximo goleador de la historia de la Selección argentina- coincidió con Scaloni, quien había contado que la última charla con el jugador había sido en agosto pasado donde hubo "muy buena onda".

"En agosto hablamos, hubo muy buena onda en la charla, no voy a dar detalles, pero a partir de ahí nunca más. Pero creo que al final hay que respetar las decisiones del entrenador y yo intentaré hacer lo mejor acá. Nunca hubo un problema", afirmó Agüero, a partir de los rumores sobre una posible discusión que habría sucedido con Scaloni, cuando era uno de los ayudantes de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018.

Además, el jugador del Manchester City no se bajó de la convocatoria para la Copa América de Brasil, que se disputará entre junio y julio, porque "falta mucho tiempo" y consideró que si mantiene su nivel goleador en el Manchester City, seguramente estará en la lista.

"Para la Copa América falta mucho tiempo: si sigo haciendo las cosas bien acá, en el club, primero por mí y por el club para tratar de ganar cosas, nunca se sabe qué puede pasar", explicó.