Lionel Scaloni presentó la lista de convocados

Durante el mediodía de este jueves desde la AFA oficializaron la lista de convocados para los amistosos de la Selección argentina. Allí, Lionel Scaloni confirmó a los elegidos para los encuentros que se disputarán el próximo 22 de marzo contra el equipo sudamericano y el 26 de marzo vs Marruecos en Tánger.

Lo que sorprendió en el listado de futbolistas fue la presencia del delantero Millonario Matías Suárez y el volante de Defensa y Justicia, Domingo Blanco.

La lista de convocados:

LOS CITADOS

Arqueros: Andrada, Armani, Musso, Marchesín.

Defensores: Montiel, Lisandro Martínez, Pezzella, Saravia, Mercado, Foyth, Otamendi, Kannemann, Tagliafico, Acuña.

Volantes: Paredes, Lo Celso, Rodríguez, Lanzini, Pereyra, Di María, Zaracho, Blanco, Marcone, De Paul.

Delanteros: Messi, Gonzalo Martínez, Dybala, Angel Correa, Lautaro Martínez, Benedetto, Suárez.

Scaloni sobre Lionel Messi

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, contó que "Lionel Messi está contento" y quiere tener una nueva oportunidad con la camiseta albiceleste".

"Los primeros seis partidos después del Mundial fueron un palo grandísimo y más para Leo. La decisión era que no venga y fue del cuerpo técnico. A raíz de los partidos que vio, él está contento y quiere intentarlo una vez más", manifestó el DT en conferencia de prensa.

Sobre la ausencia de Sergio Agüero, Scaloni manifestó que tiene una "relación perfecta", negó haber discutido con él durante el Mundial y remarcó que "hay que analizar a futbolistas que no se pusieron esta camiseta como (Matías) Suárez".

Scaloni sobre la ausencia de Mauro Icardi

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, explicó esta tarde que la ausencia de Mauro Icardi se debe a la falta de continuidad del delantero, en conflicto con el Inter de Italia.

"El presente de Mauro es complicado. Las decisiones las toma él con su club. Es evidente que a la Selección no le conviene su situación y por eso no está. La línea nuestra es que el que venga tenga un propósito. Hablé con él y lo entendió. Con respecto a su situación personal, prefiero no involucrarme", afirmó el técnico.

Luego de que el club italiano le haya sacado la capitanía, el delantero argentino decidió no jugar más y si bien en las últimas horas hubo una reunión entre las partes, aún no se llegó a un entendimiento.

La respuesta de Scaloni sobre Marcelo Gallardo

Durante la conferencia de prensa se vivió un momento un tanto incómodo donde el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, respondió de una manera muy tajante sobre una pregunta vinculada a Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

La misma fue hecha por un periodista que le consultó sobre el tiempo que sonó el apellido del mandamás Millonario para reemplazarlo a fin de año en el seleccionado argentina. Scaloni respondió de una manera muy seca.