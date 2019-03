El derrumbe del imperio todopoderoso

COMPARTIDOS: 0

El Real Madrid besó la lona. Tocó fondo. Está pasando por el peor momento de su historia. No ganará un título en lo que resta de 2019. El equipo más popular del Mundo no puede permitirse dejar escapar un año sin consagración, porque la costumbre de los últimos años marcó un camino, un hito en el fútbol contemporáneo. Pero la caída del Imperio blanco mucho tiene que ver con las decisiones que tomó la dirigencia encabezada por Florentino Pérez.

¿Cuáles son las claves de la caída del Imperio blanco?

La salida de Zidane. Todo comenzó cuando el francés Zinedine Zidane dejó el cargo como entrenador antes de la última Copa del Mundo. Su renuncia se basó en un cambio de aire tras ganar su tercera Champions Legue consecutiva. Además, de una pelea con el presidente de la Entidad por las incorporaciones en el último mercado de verano.

Zizou quería a Eden Hazard, la figura belga del Chelsea, pero Florentino se negó a incorporarlo. El presidente estaba empeñado en la llegada del arquero español David De Gea, a quién Zidane no quería en el equipo. El tire y afloje por las incorporaciones terminó con el ciclo del francés.

La llegada de Lopetegui cuando era el técnico de la Selección. Tras la salida de Zidane, Florentino fue a buscar a Julien Lopetegui, quién era el director técnico de la Selección Española. Faltaban dos días para debutar en la Copa del Mundo y Lopetegui había firmado un principio de acuerdo con la Casa Blanca. No quedaron bien parados ante la sociedad española ni Pérez ni el entrenador apuntado. Fue un cimbronazo para el seleccionado que no pasó la Fase de Grupos y también para el técnico que tuvo que renunciar a su cargo antes de debutar en Rusia.

El ciclo de Lopetegui en el Madrid duró tres meses. Resultados adversos y el escándalo que provocó en España el hecho de tener dos contratos firmados en paralelo, con el seleccionado y con el Madrid, profundizó su situación y tuvo que irse.

Dejar ir a Cristiano. Con la salida de Zizou, también se fue el máximo referente del plantel, Cristiano Ronaldo. Su futuro estaba en la Juventus. El portugués es el máximo goleador del Madrid y de la historia de la Champions. Tiene un promedio de 53 goles por temporada, una marca muy difícil de igualar por otro futbolista.

Interinato de Solari. Como pasa en el fútbol argentino, en Europa también se repite la idea de que cuando deja su cargo el entrenador de Primera la dirigencia apuesta por el de la Segunda División. Eso pasó con Santiago Solari, quién en su momento dirigía el Real Madrid Castilla, de la Segunda División B.

Comenzó ganando con el Valladolid y obtuvo otros buenos resultados en la liga local. Pero nunca le encontró el rumbo de juego. El ciclo de Solari hasta ahora no es bueno. Sólo festejó el Mundial de Clubes frente a un rival que no fue River porque seguía de festejo por la obtención de la Libertadores y desatendió el torneo.

La era de Solari tuvo grietas. Ni bien fue ratificada su continuidad empezó a tener diferencias con futbolistas que venían siendo titulares con Zizou. No encajó en su idea de juego Isco. Lo apartó del equipo titular y muy pocas veces lo llevó al banco de suplentes en estos cuatro meses. A Marcelo lo sacó del once titular por su bajo rendimiento y en los últimos encuentros fue directamente al banco. Dejó de lado a Keylor Navas. Gareth Bale pudo ponerse el equipo al hombro luego del lugar vacío que dejó la partida de Cristiano. Su rendimiento decayó. Modric no es el mismo luego de ser subcampeón en Rusia con su selección croata.

Muy pobre mercado de pases de un gigante europeo. Ante la salida de Cristiano, la dirigencia del Merengue apostó por un joven con un buen presente, pero es una incógnita su futuro, para que tome las riendas que dejó el portugués. A Vinicius Junior de 18 años se le dio demasiado protagonismo a su corta edad. El brasileño no está en condiciones hoy de suplir la ausencia de su ex goleador. La dirigencia del Real Madrid equivocó el camino en intentar reemplazar a su figura con una apuesta a futuro.

Eliminado de la Copa del Rey. Hace una semana, el Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey en las semifinales ante el Barcelona, perdiendo por goleada en el Santiago Bernabeu.

Lejos en la Liga de España. Está muy lejos en la disputa por el título de la Liga, ubicado en la tercera posición, a 12 puntos del Barcelona, cuando restan 12 fechas. Pero lo que más miedo genera es que padezca un golpe anímico que no le permita levantarse en estos

meses que tiene por delante y no pueda clasificar a la Champions 2020. La diferencia que le lleva al quinto de la tabla es de 8 puntos. Y si no se repone cuanto antes, el golpe puede ser aún más duro que el que recibió los últimos diez días.

Afuera de la Champions Legue. Quedó eliminado en los octavos de final de la Champions Legue frente al Ajax tras perder 4 a 1 en su propia casa, jugando mal, mostrándose desconcertado, opaco y sin brillo. Un dato no menor es que el Madrid llegó a jugar la revancha con la ventaja de una victoria por 2 a 1 lograda en la ida.

Al Madrid, la salida de Zidane a mediados de 2018 le armó un desbarajuste. Era uno de los equipos más sólidos, competitivos y contundentes de la última década del fútbol europeo. En los últimos 10 años logró cuatro Liga de Campeones, cuatro Mundial de Clubes, tres Supercopa de Europa y tres Liga de España.

Hace una década que el Madrid gana por lo menos una Copa por año. El 2009 fue el último año que pasó sin pena ni gloria. Una temporada muy baja desde los rendimientos y los logros, siendo subcampeón de la Liga, quedando eliminado en los 16avos de final de la Copa del Rey y afuera en los octavos de final de la Champions Legue. Pero se puede afirmar que esa temporada en la liga fue mejor que la actual, ya que quedó a tres puntos del campeón Barcelona y se la disputó hasta la última jornada palmo a palmo.

Ha sido derrumbado el Imperio todopoderoso que obtuvo cuatro Champions en los últimos cinco años y había reinado en Europa en todo ese tiempo. Alguna vez tenía que caer porque no todos ganan eternamente, pero no así en las peores condiciones. En menos de 10 días, sufrió dos derrotas consecutivas ante el Barça, por Champions y Liga, y fue vapuleado por el Ajax por goleada y frente a su gente.

Tal vez pocos sobrevivan a este derrumbe. Solari quedará entre los escombros y varios jugadores del plantel también. Pero seguramente, el gran responsable de todo esto, el presidente Florentino Pérez, saldrá ileso.