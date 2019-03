Se realizó una jornada de desafíos para la competitividad agrícola en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

La Confederación Intercooperativa Agraria Limitada (CONINAGRO) realiza gestiones y propone instrumentos para que los productores sean más competitivos. En este sentido, durante la mañana de este miércoles, realizaron una presentación sobre Desafíos para el Crecimiento de Mendoza y el novedoso “Índice de Competitividad” en la Enoteca de Ciudad.

Dicho índice es una construcción metodológica que permite medir y representar, mediante un único número, la evolución de la competitividad conjunta de nuestras economías regionales argentinas. Del evento participaron, los legisladores nacionales Cristina Fiore, Luciano Laspina y Marco Lavagna.

El eje de trabajo es la competitividad de las economías regionales, un trabajo sistémico donde influyen las características del territorio provincial, las variables socioeconómicas vigentes en el país y los factores intrínsecos de cada economía regional. La metodología fue desarrollada por Ecolatina, consultora en economía y empresas, junto con el Área de Economía de CONINAGRO.

Luciano Laspina, diputado nacional del PRO dijo: “La verdad es que estamos contentos de estar en esta jornada donde se van a tratar los temas que necesita la producción mendocina para salir adelante en un contexto en el que todos sabemos que es difícil. Pero creo que este seminario sirve para unir a distintos legisladores con distintas visiones, para discutir temas de interés común, que es que a Mendoza le vaya bien, a la industria del vino y a las economías regionales en general".

Aseguró estar al tanto de la crisis que atraviesa este sector en nuestra provincia y que el desafío más grande que tiene la industria vitivinícola es la exportación. "Es un país que no ha terminado de estabilizarse", comentó.

“Es un año muy difícil y de mucho trabajo. Es un proceso que fue más largo de lo que esperábamos, éramos más optimistas", dijo Laspina. Para el diputado, en parte, se trata de "mala suerte, ya que tuvimos la sequía más grande de las últimas décadas que perjudicó a la cosecha; el escándalo de corrupción más grande que afectó a varias empresas. Fue un año durísimo el 2018. Eso obligó a acelerar muchas correcciones que se venían haciendo en forma gradual".

Por otro lado, opinó sobre la posible candidatura de Alfredo Cornejo como vicepresidente: “En lo personal Alfredo es un dirigente mendocino y nacional de enorme importancia y profesionalismo. Creo que expresa la voz del radicalismo y Cambiemos tendrá que dirimir en un diálogo cuál es la mejor fórmula que acompañe al Presidente. Creo que el gesto de Cornejo de reconocer la importancia del liderazgo del presidente Macri es un gesto muy valorable por parte del radicalismo, que es la principal fuerza que acompaña Cambiemos".

Por su parte, Marcos Lavagna, diputado nacional de Unidos por una Nueva Argentina, manifestó: “Creo que es muy importante que uno pueda discutir en detalle sobre la realidad de las economías regionales. Más allá de que justo para Mendoza es una fecha particular, porque está la Fiesta de la Vendimia. Siempre es un gusto venir y poder intercambiar ideas, sobre todo con colegas de otros partidos”.

Además, se mostró crítico con el discurso de Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias, catalogándolo como "un escenario electoral". "Terminó siendo una pelea entre un bando y otro. Era como que la única opción era o nosotros o el pasado. Creo que la solución tiene que pasar por marcar un rumbo, que es lo que no hay", enfatizó.

Para Lavagna, las estimaciones en materia económica por el Presidente, no corresponden a la realidad en que vivimos todos los días. “No solo con el tema de la inflación, también me preocupa mucho el dato cuando afirmó que se habían creado 700 mil puestos de trabajo. Cuando el año pasado solo se crearon 200 mil, hay una diferencia tan grande, hay disociación con la realidad. Este año calculo que si no hay sorpresas o corridas creo que la inflación terminará entorno al 35%. Son niveles muy complicados, porque el período de gestión terminará con una inflación del 220%, que es más o menos el 35% anual", expresó.

