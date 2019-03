COMPARTIDOS: 0

Con la presencia estelar del músico y compositor Lisandro Aristimuño se llevará a cabo hoy, una nueva edición de la Fiesta de la Cosecha, en el marco de los festejos vendimiales. Como ya es tradición, los viñedos que acompañan al Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, serán el lugar para el maridaje perfecto. Música, vino, y un escenografía insuperable.

Desde las 19 se podrá disfrutar de artistas locales y alrededor de las 22 hs Aristimuño copara el escenario con todos sus matices sonoros en una experiencia única junto a la filarmonica de Mendoza.

El talentoso artista rionegrino, que es muy meticuloso, llegó hace algunos días a la provincia para realizar los ensayos junto a la filarmonica de nuestra provincia. Si bien, Aristimuño toca generalmente con un cuarteto de cuerdas jamas lo ha hecho en tal escala.

Su paso por Mendoza

En el año 1997, Lisandro llegó a Mendoza para estudiar música por un año, la experiencia solo duro tres meses ya que sostiene "no me gustaba estudiar, prefiero tocar de oído que todo fluya de manera más natural, no se leer partituras". Sin embargo, de aquella experiencia por estos lares, nació una preciosa canción como "Me hice cargo de tu luz"

Obra

Aristimuño lleva 9 discos editados por su propio sello “Viento Azul” y el reciente lanzamiento de su álbum digital en vivo “Constelaciones en el Luna Park”. Obtuvo 3 veces el Premio Gardel a “Mejor Álbum Rock Pop Alternativo”, fue nominado a los Grammy Latinos y distinguido en 2015 por el Gran Jurado de los Premios Konex como una de las 5 mejores figuras de la última década de la Música Popular Argentina en la disciplina “Canción de autor”.

En el 2018 recorrió el país repasando la biografía de su obra, actuó en Chile y España y fue elegido por David Byrne para la apertura de su concierto en Buenos Aires. En 2017 cerró la participación nacional del Festival Lollapalloza, abrió el concierto de Sting en Buenos Aires, presentó “Constelaciones” en el Estadio Luna Park y en los principales escenarios del país, España, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y México.

Como Productor

Como músico y productor desde hace varios años desarrolla el servicio MSFL (Música sin fines de lucro) para dar a conocer y acompañar la obra de nuevos compositores. Ha producido a artistas de la talla de Fabiana Cantilo Liliana Herrero. Ahora se encuentra trabajando en el proyecto "Hermano hormiga" con Raly Barrionuevo. En Mendoza produjo al dúo Choco Guón.

Además

Antes del show de Aristimuño estarán Yolanda y Carla Navarro, Federico Chavero, Julieta Villar Cangemi, Joaquín Guevara, Juan Emilio Cucchiarelli y Javier Montalto.