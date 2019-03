Marta, la maestra mendocina que pinta la escuela y espera a sus alumnos

COMPARTIDOS: 0

Mucho se especuló con el comienzo de las clases en Mendoza. Las maquinaciones parten de las diferentes voces que involucran al hecho: las del SUTE y las del Gobierno.

El inicio de las clases será oficialmente este miércoles, a pesar de lo que aseguran desde el Sindicato. Por eso, Marta, una docente de una escuela primaria rural que está ubicada en el departamento de Guaymallén, mostró en las redes sociales un hermoso gesto con el que espera recibir a los jovencitos en este nuevo comienzo de ciclo lectivo.

Marta colabora para seguir mejorando las aulas para la llegada de los chicos. Se trata de una mujer que siente en cuerpo y alma la vocación de la docencia, lo que llevó a que tanto ella como otras maestras de esa escuela reacondicionaran los ambientes, usando material que ¡ellas mismas compraron!

El sobrino de Marta, un joven llamado Denis, decidió hacer público el esfuerzo de su tía y por eso las imágenes de la docente arreglando el piso, puertas y paredes, llegaron a las redes sociales, donde fueron recibidas con muchísimos comentarios de apoyo y aliento.

La publicación que comenzó a circular vía Facebook, dice: “Esperamos a los alumnos ¡Hay equipo!”. La red social estalló de repercusiones.

El establecimiento estará en condiciones gracias al accionar de Marta y otras docentes, que compraron los materiales y pintaron las aulas para que los chicos reciban el nuevo año lectivo con las instalaciones escolares en condiciones.

El texto inicial del posteo del joven, reza: "No, no es gente de la DGE, ni de Infraestructura, ni de la Municipalidad. No es el Estado quien garantiza escuelas en buenas condiciones para recibir a los alumnos. Son maestras, que ganan dos mangos y que encima les clavaron el ítem aula.Ella y sus compañeras compraron todos los materiales y se juntaron a pintar las aulas para el inicio de clases. Ella es mi madrina, docente de una escuela rural primaria de Guaymallén. Gracias tía por tanto amor."