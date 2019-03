El Tomba y Olimpia de Paraguay empataron sin goles y aburrieron

COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz y Olimpia de Paraguay igualaron 0 a 0, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores en el estadio Malvinas Argentinas.

La primera jugada de peligro fue a favor del Tomba, apenas iniciado el encuentro, luego de una pelota que buscó Lucero y que salió muy cerquita del palo del arquero paraguayo.

El equipo local comenzó a presionar en la mitad del campo de juego, y a su vez Olimpia empezó a hacer circular el balón en su campo con el objetivo de filtrarse por las espaldas de los centrales tombinos. Se dio un buen comienzo en la primera etapa en donde ambos equipos se mostraron muy activos.

El conjunto visitante se inclinó por utilizar la velocidad de Tabaré Viudez y buscar en zona de ataque a Roque Santa Cruz, pero la defensa del Expreso estuvo muy atenta y supo cerrarle los caminos a ambos futbolistas.

En los primeros 15 minutos los dirigidos por Bernardi fueron mejores futbolísticamente y pudieron ganar la posesión en las bandas para así intentar sorprender de cabeza. El Morro García no tuvo situaciones de peligro pero si colaboró en aguantar la pelota para descargar en sus compañeros.

La primera aproximación del equipo visitante fue por el costado derecho cuando Viudez se filtró entre los centrales y terminó en el área chica del Tomba. El jugador quiso rematar pero le pifio a la pelota y no pudo disparar contra el arco de Ramírez.

Con el correr de los minutos el fútbol fue desapareciendo y a pesar de que los dos equipos no dejaron de buscar el arco rival, no se generaron situaciones de peligro. En la visita Santa Cruz intentó lastimar por los extremos del área grande pero le faltó compañía. En tanto que Santiago García no pudo aproximarse de manera constante al área de Aguilar.

En el complemento no cambiaron demasiado las cosas que como terminó el primero, los dos equipos trasladaron la pelota pero no generaron ocasiones de peligro en las áreas rivales.

A los 17 minutos del complemento el Tomba tuvo una oportunidad única que casi termina en gol, luego de un desborde de Ángel González por el costado izquierdo y sacó un centro para Santiago García. El Morro cabeceó frente al arco de Aguilar pero la pelota se fue apenas desviada.

Ya sobre el final del encuentro y a pesar de los cambios que realizaron tanto Bernardi como Garnero, el efecto no fue el esperado en el partido y las chances de gol no aparecieron. El nivel de la visita bajó debido a que Viudez, Mendieta y Santa Cruz no estuvieron tan ofensivos como al comienzo.

Por el lado del Tomba González y el Morro trataron de combinar pero las jugadas de concluyeron de manera eficiente y el resultado siguió igualado.