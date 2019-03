Alberto Fernández: "Cualquier opositor le gana a Macri"

COMPARTIDOS: 0

El ex jefe de gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández aseguró hoy que la senadora Cristina Kirchner está en condiciones de ganarle al presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones, aunque aclaró que si ella ve que hay "riesgos" de perder "ayudará a construir otra cosa" y lanzó un guiño a otros referentes del peronismo.

"Yo creo que si llegamos a la conclusión de que Cristina puede ser la candidata ideal, estoy seguro de que va a ayudar. Pero también si creemos que Cristina pone en riesgo el triunfo, ella va a ayudar a construir otra cosa. Yo en eso no tengo duda", afirmó el dirigente.

En declaraciones a la radio AM 990 Fernández consideró que en la actualidad la senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana es "el epicentro de la política argentina" porque todo se mide en función de cuán lejos o cerca se está de ella, aunque no excluyó a dirigentes como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna de una eventual estrategia de unidad.

Al ser consultado sobre el futuro político de la ex mandataria, su ex jefe de Gabinete sostuvo: "Lo que veo en ella es un enorme compromiso para ayudar y colaborar en la construcción de una fuerza política superadora e inteligente".

Aclaró Fernández que por los sondeos que viene haciendo el kirchnerismo, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires no logra transferirle a nadie el cien por ciento de sus votos.

Por otro lado, consideró que es un "disparate" creer que Macri puede ganar las elecciones este año cuando tiene "entre un 65% y un 70% de rechazo en la opinión pública".

"El Presidente tiene un base electoral muy alta, pero tiene un grave problema de credibilidad: la gente lo ve como un mentiroso. Revertir eso es de una dificultad enorme", evaluó el ex funcionario nacional.

Fernández señaló que la ex presidenta tiene una intención de votos que se ubica en el "35%", por lo que ya superó a Macri, quien cuenta con "entre 32% y 33%" y es muy difícil que pueda superar el 40% en octubre, de acuerdo a su análisis.

"Si las variables económicas no se corrigen en los siete meses que faltan, las posibilidades de Macri son absolutamente nulas de ganar", remarcó el dirigente y agregó que en la actualidad "cualquier opositor le gana a Macri".

En este sentido, consideró que si bien Lavagna está "muy atrás" de la polarización entre Macri y Cristina Kirchner, si fuera el candidato de la unidad sí le ganaría al Presidente y que lo mismo ocurriría con dirigentes como Sergio Massa y Felipe Solá.

Por otra parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del kirchnerismo, Agustín Rossi, se expresó en un sentido similar a Fernández respecto de los números, al afirmar en Santa Fe que el 70% de los votantes "no lo quiere más a Macri en el gobierno" y que, por eso, "ahora depende de la oposición poder generar una nueva mayoría".