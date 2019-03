Carnaval en Mendoza: la ocupación hotelera fue del 90%

COMPARTIDOS: 0

Durante este fin de semana largo de Carnaval, Mendoza fue uno de los destinos más elegidos tanto por argentinos como por extranjeros.

Ya es tradicional esta celebración en nuestra provincia, por lo que se pudo disfrutar de comparsas, batucadas, desfiles, chayas y corsos con música y danzas en varios departamentos.

Algunas organizadas por los municipios, otras de iniciativa privada, las actividades fueron numerosas y sumamente atractivas. Con un amplio abanico de posibilidades, Mendoza recibió la visita de más de 60 mil turistas nacionales y extranjeros, que además pudieron respirar aire de Vendimia, ya que Carnaval coincidió con el inicio del calendario oficial de actividades en torno a nuestra fiesta. El sábado 2 de marzo se realizó la Bendición de los Frutos en el departamento de La Paz.

Según datos relevados por el Observatorio Turístico del Emetur (Ente Mendoza Turismo), la ocupación hotelera ascendió hasta el 90% en promedio provincial. Tanto el sector privado como el público tienen altas expectativas también para el siguiente fin de semana, cuando Mendoza celebre la Fiesta Nacional de la Vendimia. Precisamente para generar mayor movimiento turístico es que el Gobierno Provincial tomó la decisión de trasladar la fiesta para el segundo fin de semana de marzo.

“El sábado fue el día pico de ocupación, sobre todo en el Gran Mendoza. El promedio de estadía este año fue de 3, 5 días. Y el gasto promedio se ubicó en los $2 mil por día por persona para un visitante nacional, mientras que el extranjero gastó en promedio más de 100 dólares diarios”, detalló la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, desde la provincia de Corrientes, a donde viajó con Alfredo Cornejo para firmar un convenio tripartito de colaboración turística con sus pares Gustavo Valdés y Gerardo Morales.

El siguiente feriado en Argentina será el martes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Cabe recordar que no generará un fin de semana largo, ya que el feriado es inamovible y el lunes 1 de abril no es uno de los días no laborales con fines turísticos dispuestos por el Gobierno Nacional.

Verano 2019: la mayoría eligió vacacionar en Argentina

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante todo el verano, 29.500 millones de personas viajaron por Argentina.

"El verano fue moderado y con mucho control del gasto, dejó anuncios de inversiones por más de 9.000 millones de pesos en el sector para el año. Esto se suma a los casi 100 establecimientos turísticos ya en construcción por 9.900 millones de pesos", dijo la entidad empresaria.

De esta forma, el estudio arrojó que la estadía media fue de 4 a 2 días, y el gasto diario de por persona fue de $1.194.

De acuerdo con el balance de la CAME, por la crisis económica "la gente dejó de ser fiel a sus rumbos tradicionales y buscó la mejor relación entre calidad y precio".

El tipo de cambio real alto favoreció los centros nacionales, que fueron priorizados por sobre países como Brasil, Uruguay, Chile y Miami, que compiten con los argentinos en los sectores de la población con ingresos medios y altos.

Si bien lo que más se buscó esta temporada fueron las zonas de playas (mar, río y arroyos), las zonas de montañas tuvieron alta aceptación. Lo mismo con las localidades con termas, donde los complejos se mantuvieron con ocupación casi completa durante los fines de semana.