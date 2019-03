La Libertadores 2019 se podrá ver por Facebook

COMPARTIDOS: 0

Por primera vez en la historia, la Copa Libertadores de América se podrá seguir no solo por TV sino también por Facebook. Al igual que lo que sucede con algunos partidos de la Champions League (desde la edición 2018) el certamen continental que reúne a los mejores equipos de Sudamérica se verá por la red social de Mark Zuckerberg que compró los derechos hasta el 2022.

Facebook transmitirá en exclusiva los partidos de los jueves (19 de la fase de grupos y ocho más entre octavos y cuartos de final). Y otros 19 irán en simultáneo, los martes y los miércoles, con Fox Sports.

Para ver los partidos a través de la red social por PC de escritorio habrá que acceder a la página -generar una cuenta es gratuito-, cliquear en el ícono Watch (sobre el margen izquierdo) y en la barra de búsqueda, buscar Conmebol Libertadores y seguir el canal. Y obvio, disponer de una buena conectividad. Desde móviles o tabletas, el recorrido es el mismo, salvo que hay que ingresar a Watch a través de la app de Facebook.

El encuentro del próximo jueves 21:30, entre Alianza Lima de Perú y River Plate, será el primero de la Libertadores 2019 que se podrá seguir por ambas plataformas en simultaneo. Mientras que Huracán y Cruzeiro será el primero que se podrá ver en exclusiva por Facebbok.

En tanto que, el partido entre Godoy Cruz y Universidad de Concepción de Chile, que se jugará el jueves 9 de mayo en Mendoza solo se podrá ver en la red social.

Así que se viene una nueva forma de ver la Libertadores, por TV o por Internet. De la fase de grupos que se larga este martes, hay definidos 19 que van por Facebook en exclusiva, los jueves. Por otro lado, Fox televisa martes y miércoles: 19 partidos compartirá con la red social. Además, en octavos y cuartos de final habrá otros ocho partidos sólo por Facebook.

La Copa Libertadores 2019, en Facebook (el programa de los equipos argentinos)



07/03-Huracán vs. Cruzeiro (BRA)

14/03-Emelec (ECU) vs. Huracán

28/03-Ganador G3 vs. Rosario Central

11/04-River vs. Alianza Lima (PER)

25/04-Junior (COL) vs. San Lorenzo

09/05-Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción (CHI)

09/05-Boca vs. Atlético Paranaense (BRA)

El fixture del martes

Los Grupos de la Copa