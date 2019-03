¡Alerta spoilers! Se conoció el tráiler de la temporada 8 de Juego de Tronos

COMPARTIDOS: 0

Los fanáticos de la serie más exitosa de los últimos tiempos 'Juego de Tronos' llevan varios meses esperando conocer lo que se vendrá con la temporada 8.

Ahora HBO dio a conocer el tráiler de lo que se verá a partir del próximo 14 de abril, luego de más de un año y medio de espera.

Se trata de la temporada final y como le dijo Ramsay Bolton a Theon Greyjoy: “Si crees que esto tendrá un final feliz, es que no has estado prestando atención”.

Las imágenes comienzan con Arya Stark corriendo, huyendo de algo o alguien, con heridas en la cara. “Conozco a la muerte. Tiene muchas caras. Estoy expectante de ver esta”, dice mientras posee una daga de vidriagón en la mano.

Posteriormente se nos muestra a la Compañía Dorada llegando a Desembarco del Rey, con una Cersei expectante ante su nuevo ejército.

Mientras, con la voz de Bran Stark de fondo, vemos la llegada de Daenerys, Jon, los dragones y los Inmaculados y los Dothraki al Norte para tratar de defenderlo ante la amenaza venidera. “Todo lo que has hecho te ha llevado a dónde estás ahora. Dónde perteneces. A casa”, reza el Cuervo de Tres Ojos. ¿Estará hablando con su (no tan) ‘hermano’ Jon?

“Ya vienen. Nuestro enemigo no se rinde, no se para, no siente...”, dice el recientemente nombrado Aegon Targaryen luego, antes de oír a JaimeLannister confirmar que “quiere mantener” su promesa de “luchar por los vivos”. ¿Cumplirá su palabra el Matarreyes? No se le conoce precisamente en Poniente por ser fiel a su palabra, pero...

Los segundos finales ya son... En fin. Piel de gallina y ganas de esa batalla épica entre los vivos y los muertos. A partir del próximo 14 de abril, con todos ustedes, el principio del fin de ‘Juego de Tronos’.