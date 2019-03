Niegan que la reunión radical se hizo para definir una estrategia electoral

COMPARTIDOS: 0

En medio de la tensión con el Gobierno nacional por el pedido de PASO, se realizó ayer la cumbre radical. La misma fue encabezada por Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, los tres gobernadores radicales.

La excusa fue la firma de un convenio de cooperación turística interprovincial (ver aparte), pero trascendió que no hablaron sólo de los beneficios del turismo sino que sirvió para cerrar filas ante la escalada de tensión que generó con Casa Rosada el pedido de internas presidenciales de un sector de la UCR.

La posibilidad de forzar una interna con el PRO a nivel nacional comenzó a tomar impulso cuando el economista y diputado nacional Martín Lousteau renovó el reclamo a través de los medios, algo que generó un efecto cascada en un sector de la UCR y en dirigentes como Ricardo Alfonsín, el pampeano Daniel Kroneberger (que le ganó la interna provincial a Javier MacAllister), el cordobés Ramón Mestre e incluso el propio Sanz.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-4-17-54-51-anses-prestamos-2019-auh-jubilados-suaf-aumento

En los últimos días, Cornejo, presidente de la UCR a nivel nacional, se refirió a la realización de una eventual PASO dentro de la alianza de gobierno: “Mi posición personal es que en determinadas circunstancias serviría, y en otras circunstancias podría perjudicar a la coalición esa competencia interna, con lo cual me parece que deberíamos esperar que los resultados económicos fluyan", afirmó Cornejo.

Ayer, durante el encuentro radical, el Gobernador de Mendoza destacó: “Se ha generado una gran expectativa, de que aquí surgirá una estrategia nacional, pero vengo a bajarla. El objetivo no es hacerlo aquí sino cuando tengamos la Convención de nuestro partido. Todavía no está convocada y estimamos que se realizará para fines de abril o principios de mayo”.

Para bajar aún más esa versión de que cerrarían filas, Cornejo agregó: “Los tres gobernadores radicales nos juntamos mensualmente y evaluamos la marcha del Gobierno, la marcha de la economía, del proceso social y los desafíos que tiene Cambiemos”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-4-11-6-9--el-70-de-los-maestros-es-pobre

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había planteado que todavía no estaba descartada la posibilidad de realizar una interna presidencial dentro de Cambiemos, pero explicó que eso sólo se considerará si el radicalismo presenta una posición cohesiva al respecto. “Se va a terminar de decidir en la mesa nacional de Cambiemos. No hay una posición común, por lo menos por lo que se escucha de la dirigencia del radicalismo. La mayoría plantea que no es una buena idea hacerle una interna al Presidente de la Nación", expuso el ministro.

El vicepresidente del partido, Gerardo Morales, también hizo hincapié en bajar esas expectativas de que de allí saldría una definición de posturas y agregó: “En la Covenveción Radical se definirá si rectificamos y reafirmamos Cambiemos”.