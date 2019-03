El entrenador colombiano Julio Avelino Comesaña lanzó una durísima crítica al plantel que dirige en Colón de Santa Fe al acusarlos de tener "miedo" de jugar, tras otra derrota en la Superliga, frente a Talleres de Córdoba como visitante por 2 a 0.

"Para mí, (los jugadores) tienen miedo de jugar. Están como cohibidos, esperando un garrotazo... Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren. Tenemos que reaccionar", aseguró Comesaña en conferencia de prensa.

El colombiano llegó en el receso de verano a Colón, y hasta el momento cosechó un triunfo, un empate y tres derrotas.

"El partido no me gustó para nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo. Este momento lo tienen que enfrentar los mayores, los profesionales", remarcó Comesaña.

"No hice cambios antes porque en el banco no tenía ni a Maradona, ni a Messi. De quince puntos tenemos cuatro. Para lograr objetivos hay que prepararse, pero todos estamos en la misma bolsa", insistió el DT.

Luego, en declaraciones a Fox Sports, amplió su crítica: "No se olviden de que con los mismos jugadores Colón venía perdiendo, no hagamos historias raras. Se los dije: tenemos viento en contra, no hay que llorar. Son vicisitudes que uno tiene que atravesar con la mejor predisposición".

"Yo entiendo y acepto. Viví muchas situaciones. Ahora vengo de ser campeón, no vengo de quedar último, vengo de dos temporadas muy difíciles y tuvimos un logro (en Junior de Colombia). Uno pierde muchas veces y a veces ganás", finalizó Comesaña, que por el momento cuenta con el apoyo del presidente del club, José Vignatti.