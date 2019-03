Pasó la 1ª fecha del çampeonato de Turismo Pista en Olavarría, Gonzalo Antolín se quedó con el segundo escalón del podio en la competencia final y es el escolta de la tabla anual dentro de la Clase 3, comenzando así una estupenda defensa del título, con el Chevrolet Classic.

"Olavarría nos trató bien y cerramos un buen fin de semana para el equipo, completando un buen resultado personal y lo propio para nuestros pilotos que se fueron muy conformes con lo hecho aunque sabiendo que aún queda mucho por mejorar y trabajaremos para eso, para darles lo mejor a quienes confían en nosotros. Personalmente fue excelente el resultado alcanzado cuando no sabíamos si íbamos a estar presentes en esta fecha, pero quedó demostrado que no es casualidad todo lo que conseguimos con este auto y con esta estructura con mi padre a la cabeza. Nuevamente el agradecimiento a los sponsors, a la gente de San Rafael que nos apoya siempre y los que nos acompañan recorriendo muchos kilómetros para estar con nosotros en cada fecha", sintetizó Gonzalo Antolín, quien culminó como escolta de Dino Cassiano.

En esta divisional también no formó parte de la final el sanrafaelino Pablo Malizia, quien se mostró disconforme con el rendimiento de su Toyota Etios tras la disputa de la serie del sábado.

El campeonato muestra como líder a Cassiano con 34 puntos, segundo es Antolin con 32 y tercero se posiciona Jonathan Baldinelli con un total de 22 unidades.

Un buen trabajo de Danilo Gil en la Clase 2

Con un auto que no estuvo a la altura de las circunstancias como para pelear adelante, el mendocino Danilo Gil se las arregló para redondear una buena carrera y así terminar en el top ten en la primera final del año de la Clase 2.



Tras largar desde el sexto cajón, el piloto de Guaymallén intentó avanzar en las primeras vueltas de carrera, pero no sólo no pudo lograrlo, sino que además debió centrar sus esfuerzos en poder conservar su posición en varias oportunidades.



Para la carrera definitiva, el equipo Monti Chasis decidió poner discos y pastillas de frenos nuevos en el Chevrolet Corsa, más una dificultosa puesta a punto del chasis hicieron demasiado complicado el manejo en todo momento.



Más allá de eso, Gil pudo mantenerse en un segundo lote, que finalmente lo hizo cruzar la bandera a cuadros en la 7ª posición, la final que ganó de muy buena forma Favio Grinovero con el Corsa.



"Es una sensación un poco rara porque el auto fue de más a menos a lo largo del fin de semana. La realidad que era inmanejable por momentos, sobre todo en la parte trabada, porque en la recta el motor disimulaba todos los problemas que mostraba el chasis", manifestó Danilo.



Y agregó: "Por todo eso estoy satisfecho de haber podido terminar y sumar algunos puntos. Esto es muy largo y ser regular es el secreto para pelear a fin de año por el campeonato”.



Danilo quedó séptimo en el campeonato con 18 puntos, mientras que el líder Grinovero suma 36.

William Sánchez fue perjudicado en la Clase 1

William Sanchez tuvo una final enredada en la Clase 1, ya que tras largar desde los primeros cajones con el Fiat Uno llegó a liderar la competencia, pero luego se retrasó por el toque de rival, hasta que finalmente arribó en la séptima posición.

El maipucino intentó ir por el primer puesto y llegó a alcanzar el mismo, pero un toque con Arguissain mientras Bonfiglio parecía aprovechar por afuera, derivó en el retraso del piloto de Mendoza mientras el de 9 de Julio sacó provecho de la mencionada alternativa eludiéndola y siendo nuevo líder.

La próxima fecha sería el 14 de abril, junto al TC 2000, aunque aún no está definido el autódromo.