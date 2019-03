Floja actuación de Jalaf en Concepción del Uruguay

Una serie de golpes múltiples en los cuales se vio involucrado involuntariamente no le permitieron completar la buena recuperación a Matías Jalaf, quien debió abandonar a falta de dos giros en lo que fue la final de la tercera fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Así, el mendocino buscará recuperarse cerca de casa, en San Luis en dos semanas.

Sobre el Ford alistado por el Donto Racing, Matías partía en la 13ª posición en la segunda serie, en la cual pudo avanzar un lugar para terminar 12 luego de las 5 vueltas. Así, largó luego la final desde la 34ª ubicación, y merced al buen ritmo mostrado, fue avanzando lugares para meterse en el lote de los 30 en una pista donde el sobrepaso es dificultoso.

Cuando ya marchaba en el lugar 27 a falta de poco para el final de la prueba, tras el primer relanzamiento luego del pace car, se armó un desparramo múltiple tras un despiste de Agustín Canapino, y en el mismo Jalaf recibió un fuerte golpe en la parte trasera del Ford, que dañó la suspensión.

Producto de ello a falta de dos giros, Matías debió abandonar en la carrera donde Juan Cruz Benvenuti (Torino) se quedó con el triunfo.

La próxima fecha para Jalaf y el Turismo Carretera será el 14 de Abril en el autódromo Rosendo Hernández de la ciudad de San Luis, donde buscará recuperarse y sumar un gran resultado.

Matías Jalaf expresó: "No venimos teniendo fortuna en las finales, ya que hemos parado o quedado relegados en las tres de este año cuando sabemos, tenemos un buen auto para avanzar. El ritmo de la serie no fue bueno pero con algunos cambios importantes, el auto mostró un cambio de actitud muy bueno que me permitió ir avanzando durante el transcurso de la carrera hasta el primer pace car".

El mendocino continuó: "Después del relanzamiento, en la curva 2 el auto de Canapino sale desparramado, y se dio atrás por frenar un golpe múltiple donde recibo de atrás un choque muy fuerte que me impidió continuar. Una lástima porque era para completar un buen avance el domingo, pero ya pensamos en San Luis, y trabajaremos tanto en auto como motor para llegar en el mejor nivel, y apostar a un gran resultado cerca de casa".